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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве началась приёмка образовательных учреждений к началу учебного года

16 июля 2019, 17:10
В Гусеве началась приёмка образовательных учреждений к началу учебного года
В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области «О подготовке образовательных организаций Калининградской области к началу 2019-2020 учебного года», в период с 16 июля по 22 июля в округе будет работать комиссия по приёмке образовательных организаций к началу 2019-2020 учебного года.

В состав комиссии под руководством заместителя главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмилы Томиной вошли: представители Управления образования, Управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры, теплоснабжающей и водоснабжающей организации, Росгвардии, МЧС и отдела ГО и ЧС.

Проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году проводилась в части антитеррористических мероприятий, мероприятий по охране труда и технической безопасности, развитие и укрепление материально-технической базы, а также готовность к началу отопительного сезона.

Во всех проверенных организациях проведены косметические ремонты классов, кабинетов и групповых помещений, проведена ревизия водопроводно-канализационной сети, и осуществлены мероприятия по противопожарной пропитке чердачных и других помещений.
Согласно графика приёмки, сегодня комиссией была проведена проверка в МОУ СОШ № 1 им. С. И. Гусева, а также ее филиала в поселке Маяковское, Школе № 3 и Детском саду № 26. По итогам комиссионной проверки были подписаны акты готовности данных учреждений.
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