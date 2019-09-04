/ / / Окружная почтовая дирекция Гумбиннена

Владимир Летягин

Почта в Пруссии приобрела огромное значение еще со времен Тевтонского Ордена, так как это государство имело много отличий от феодальных стран Европы, обладая куда большей централизацией. Орден мог себе позволить содержать почту за счёт государства, но в какой степени в этот процесс были включены восточные районы нашей области это неизвестно.С образованием герцогства в Пруссии Биссеркемен, а позже и Гумбиннен, не могли быть не включены в зону почтового обслуживания, хотя точных данных на этот счёт нет. Логика говорит о том, что расположение деревни по дороге в Литву предполагает наличие здесь какой-то дорожной станции, в том числе и для перевозки почты.С образованием города в 1724 году Гумбиннен стал конечным пунктом почтового маршрута из Кёнигсберга. Далее почту по округу разводили на почтовых каретах.Можно утверждать, что вся почта помещалась в доме почтмейстера и должность эта была довольно почетной. Например, одно время почту Гумбиннена возглавлял Генрих фон Корвин-Вербицки, у которого в гостях был российский император Александр I. Император подарил хозяину свой перстень в память о визите.В 1875 году почта располагалась в доме смотрителя на Фридрихштрассе 3 «А» (западная часть проспекта Ленина). После дирекция перебралась на Фридрихштрассе 16, а в период с 1887 по 1890 было построено здание окружной почтовый дирекции на месте, где сейчас располагается торговый центр «Семья» в центре города.В 1854 году в Гумбиннене был построен телеграф. 25 апреля 1898 года появилась первая телефонная станция на 33 номера. В 1924 году в округе начала работать радиотрансляционная сеть. В 1925 году на территории, которая сейчас находится напротив улицы Мелиоративной, было построено здание телеграфного агентства.К 1933 году в Гумбинненском округе практически везде были почтовые отделения и телефоны, даже на отдельных хуторах.