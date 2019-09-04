/ / / Окружная почтовая дирекция Гумбиннена

С образованием герцогства в Пруссии Биссеркемен, а позже и Гумбиннен, не могли быть не включены в зону почтового обслуживания, хотя точных данных на этот счёт нет. Логика говорит о том, что расположение деревни по дороге в Литву предполагает наличие здесь какой-то дорожной станции, в том числе и для перевозки почты.
С образованием города в 1724 году Гумбиннен стал конечным пунктом почтового маршрута из Кёнигсберга. Далее почту по округу разводили на почтовых каретах.
Можно утверждать, что вся почта помещалась в доме почтмейстера и должность эта была довольно почетной. Например, одно время почту Гумбиннена возглавлял Генрих фон Корвин-Вербицки, у которого в гостях был российский император Александр I. Император подарил хозяину свой перстень в память о визите.
В 1875 году почта располагалась в доме смотрителя на Фридрихштрассе 3 «А» (западная часть проспекта Ленина). После дирекция перебралась на Фридрихштрассе 16, а в период с 1887 по 1890 было построено здание окружной почтовый дирекции на месте, где сейчас располагается торговый центр «Семья» в центре города.
В 1854 году в Гумбиннене был построен телеграф. 25 апреля 1898 года появилась первая телефонная станция на 33 номера. В 1924 году в округе начала работать радиотрансляционная сеть. В 1925 году на территории, которая сейчас находится напротив улицы Мелиоративной, было построено здание телеграфного агентства.
К 1933 году в Гумбинненском округе практически везде были почтовые отделения и телефоны, даже на отдельных хуторах.
Владимир Летягин