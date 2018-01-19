Инспекторы ГИБДД Гусева провели занятия по Правилам дорожного движения с особенными детьми

19 январь 2018, 13:45

18 января сотрудники Госавтоинспекции провели занятия в муниципальном бюджетном учреждении «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции для детей дошкольного и младшего школьного возраста» города Гусева. Эти дети требуют к себе особого внимания. Ребята в силу особенностей своего развития не способны к анализу дорожной обстановки и могут попасть в беду даже в самой простой дорожной ситуации.



Знакомство ребёнка с дорожно-транспортной средой имеет свои особенности. Последствия ДТП нельзя испытать на себе лично, поэтому личный опыт должен быть заменён опытом, накопленным обществом, путём проведения превентивных мер по предварительному обучению детей безопасному поведению на дороге.



Правила дорожного движения едины для детей и взрослых. К сожалению, они описаны «взрослым» языком, без всякого расчета на детей. Поэтому главная задача родителей, воспитателей и сотрудников Госавтоинспекции - доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей смысл, опасность несоблюдения правил, при этом не исказив их содержания.



Несмотря на сложность обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, преподаватели и сотрудники ГИБДД находят различные методы и способы подачи материала по обучению безопасного поведения на дороге, чтобы дети могли адаптироваться к жизни. Так, дети с интересом посмотрели видеоролики и мультфильмы по правилам безопасного поведения на дороге. Инспекторы привели примеры и рассказали детям о различных жизненных ситуациях на дороге, а также закрепили основные знания о дорожных знаках и правилах поведения в экстренных ситуациях. На прощание сотрудники ГИБДД пожелали ребятам быть бдительными и осторожными на городских улицах и подарили им световозвращающие наклейки на одежду.

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