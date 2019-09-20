В гусевском «Технополисе GS» создадут учебное заведение с программой бакалавриата. В нём будут готовить специалистов для инновационного кластера. Об этом в четверг, 19 сентября, рассказал технический руководитель GR-блока GS Group Игорь Коцарев на 5-й ежегодной конференции «Инжиниринг в экономике России», пишет Калининград.Ru.
«В „Технополисе“ создаётся университетский кампус, там создаётся специальное учебное заведение, которое будет готовить специалистов по тем специальностям, которые будут востребованы в „Технополисе“», — сообщил Игорь Коцаев. Он также отметил, что специалисты из ряда вузов, в том числе из БФУ имени Канта, разрабатывают программы бакалавриата для этого проекта.
«Создаются и уже созданы лаборатории, где студенты будут проходить практику, участвуя в научно-исследовательской деятельности», — отметил Коцарев.
«Технополис GS» — крупнейший в России частный инновационный кластер радиоэлектронной промышленности. Он расположен в Гусеве на площади в 230 гектаров. Объём инвестиций в объекты социальной инфраструктуры кластера превышает 1 млрд рублей.
В гусевском «Технополисе GS» станут готовить бакалавров
20 сентября 2019, 11:50