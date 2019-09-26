/ / / Гусевский детский сад вошёл в число лучших в стране

В преддверии дня воспитателя и всех дошкольных работников, 26 сентября, в Зеленоградске состоялось чествование лучших сотрудников.
Педагогов и воспитателей с профессиональным праздником поздравила министр образования Светлана Трусенева.
«Уровень дошкольного образования в нашем регионе очень высокий. Каждый из вас ежедневно делает все возможное, чтобы ребята получили необходимые знания, навыки, развили творческие и интеллектуальные способности. Уверена, что вам есть, чем поделиться со своими коллегами и какой опыт перенять у них», — отметила глава ведомства.
Она наградила дипломантов всероссийского конкурса-смотра «Лучшие детские сады России 2019». Он проводился федеральным экспертным советом системы образования с учетом рекомендаций Минпросвещения России, международного опыта и практики российских исследований качества дошкольного образования. В число 500 лучших организаций вошли шесть учреждение Калининградской области. Среди них — отделения дошкольного образования школы № 2 г. Немана и гимназии «Альбертина», детский сад № 3 г. Светлого, детский сад № 5 г. Гусева, детские сады № 3 и № 23 г. Зеленоградска.
Кроме того, были объявлены победители конкурсного отбора педагогических работников дошкольного образования на получение гранта в 50 тысяч рублей. Ими стали десять представителей образовательной системы региона, среди которых воспитатель детского сада №5 г. Гусева Павлова Светлана Александровна. По решению министра образования все победители направляются для участия в заочном федеральном этапе конкурса «Воспитатели России».
И в этот день Светлана Трусенева приняла участие в открытии консультационно-образовательного центра в детском саду «Ветерок» Янтарного городского округа. В рамках федеральной программы «Доступная среда» здесь были установлены пандусы, ступенькоходы, отремонтированы кабинеты для приема психологов, дефектологов, логопедов, сенсорная комната. В прошлом году в детском саду капитально отремонтирован пищеблок за счет средств резервного фонда губернатора, а в 2020 установят новое ограждения для обеспечения антитеррористической безопасности образовательной организации.
Гусевский детский сад вошёл в число лучших в стране
26 сентября 2019, 18:38