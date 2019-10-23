Школьники из польского города Ожиш с ответным визитом посетили Гусев

«Хобби — это больше, чем увлечение» — так звучит название проекта по обмену российскими и польскими школьниками, который в эти дни проходит в Гусеве, рассказали в пресс-службе администрации округа.
О том, какие интересы разделяют дети, учителя и представители местных властей узнают в ходе проекта школьники из Ожиша (Республика Польша) и МОУ СОШ № 1 им. С. И. Гусева.
Это ответный визит детей из польского города-партнёра. Школьники из Гусева посетили гостеприимный Ожиш в январе этого года.
Представители местного самоуправления обоих муниципалитетов поддержали инициативу проекта «Хобби — это больше, чем увлечение» и приняли участие в одноименной дискуссии, которая состоялась 22 октября в конференц-зале администрации. Глава администрации города Гусева Александр Китаев и бурмистр города Ожиш Збигнев Влодковски, директора школ и учителя обеих стран общались со школьниками, интересовались увлечениями.
Проект финансируется Фондом «Российско-польский центр диалога и согласия». Это некоммерческая организация, работа которой направлена на укрепление российско-польских связей в сфере культуры, науки, образования, молодежного спорта и других областях.