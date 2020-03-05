В Калининградской области реализуют проект по взаимодействию школ и заведений профобразования

Как получить профессию, будучи школьником. В Калининградской области реализуется проект «Колледж-класс». Это взаимодействие школ и заведений профобразования.Будущие секретари получают персональные задания по электронной почте.Рабочее место на экзамене практически ничем не отличается от кабинета секретаря. Необходимо подготовить документы к оперативному совещанию, внимательно изучить корреспонденцию. На столе Журнал регистрации входящих документов.Образовательный модуль включает множество специальных дисциплин от психологии до навыков работы с персональными данными.Проект рассчитан на учеников 10-11 классов. Часть уроков проходит в школе, на практику приглашают партнёры.Модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений способствует ранней профориентации школьников. После успешной сдачи экзамена девушки получат документ государственного образца, с которым можно устроиться на работу.