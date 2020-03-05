Как получить профессию, будучи школьником. В Калининградской области реализуется проект «Колледж-класс». Это взаимодействие школ и заведений профобразования.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Экзамен проходит на базе современного «Технохаба». Внизу производственная площадка, наверху офис.
Будущие секретари получают персональные задания по электронной почте.
Рабочее место на экзамене практически ничем не отличается от кабинета секретаря. Необходимо подготовить документы к оперативному совещанию, внимательно изучить корреспонденцию. На столе Журнал регистрации входящих документов.
Екатерина Троцкая, победительница всероссийской интернет-олимпиады по избирательному праву:
— Секретарь это сложная профессия, хотя изначально кажется, что это легко. «Право» мне помогло, как в олимпиаде по избирательному праву, так и в колледж-классе, так как у нас тоже был этот предмет.
Образовательный модуль включает множество специальных дисциплин от психологии до навыков работы с персональными данными.
Екатерина Латий, заместитель директора школы № 5 города Черняховска:
— Это дополнительная возможность самореализоваться, саморазвиваться, и заниматься тем делом, которое интересно, которое мотивирует.
Проект рассчитан на учеников 10-11 классов. Часть уроков проходит в школе, на практику приглашают партнёры.
Екатерина Канаева, директор политехникума:
— Практическое обучение, требующее станков, швейных машинок, программного обеспечения инженерного, конечно же, школьники проходят в колледже. За спиной этого класса стоит уже другой, который изучает профессию конструктора-чертёжника.
Модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений способствует ранней профориентации школьников. После успешной сдачи экзамена девушки получат документ государственного образца, с которым можно устроиться на работу.
В Калининградской области реализуют проект по взаимодействию школ и заведений профобразования
5 марта 2020, 11:52