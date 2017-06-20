На развитие образования и безопасность образовательных организаций потратят более 8 млн руб

20 июнь 2017, 16:29

На совещании в администрации МО «Гусевский городской округ», которое прошло 19 июня, обсудили подготовку образовательных учреждений к новому 2017-2018 учебному году.



Финансирование муниципальных программ «Развитие образования на 2017 - 2019 годы» и «Антитеррористическая безопасность образовательных организаций» составляет более 8 миллионов рублей.



На реализацию мероприятий по программе создания условий на селе для занятия физической культурой и спортом выделено более 3, 5 миллионов рублей. В рамках данной программы уже отремонтирован спортивный зал в МОУ «СОШ в п. Маяковское» и проведен ремонт водоснабжения в подвале МОУ «СОШ №5».



Капитальный ремонт ждет и МОУ «СОШ №1им.С.И.Гусева». К новому учебному году в школе будет обновлена столовая, заменена электропроводка и отремонтированы уборные.



Косметические ремонты пройдут в ДЮЦ, ДШИ и спортивной школе.



Для обеспечения безопасности наших детей, во всех школах и детских садах округа, где еще не установлено видеонаблюдение, будут произведены работы по установке камер.

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