Час истории в Брянской библиотеке

23 июнь 2017, 16:00

Брянская библиотека совместно с Первомайским ДК провели час истории «Тот самый длинный день в году...». Участники мероприятия познакомились с альбомом о детях войны, живущих на территории поселков Первомайкое, Брянское, Подгоровка и пообщались по громкой связи с Климавичене Елизаветой Сергеевной.



Елизавете Сергеевне было 10 лет, когда началась война. Дети услышали рассказ о ее жизни во время войны и пожелание беречь мир, чтобы люди никогда не испытали ужасов войны.



Мероприятие закончилось просмотром видеоролика о начале войны.

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