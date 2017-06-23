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Час истории в Брянской библиотеке

23 июнь 2017, 16:00
Час истории в Брянской библиотеке
Брянская библиотека совместно с Первомайским ДК провели час истории «Тот самый длинный день в году...». Участники мероприятия познакомились с альбомом о детях войны, живущих на территории поселков Первомайкое, Брянское, Подгоровка и пообщались по громкой связи с Климавичене Елизаветой Сергеевной.

Елизавете Сергеевне было 10 лет, когда началась война. Дети услышали рассказ о ее жизни во время войны и пожелание беречь мир, чтобы люди никогда не испытали ужасов войны.

Мероприятие закончилось просмотром видеоролика о начале войны.
Теги: библиотека Приозёрное
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