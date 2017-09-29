В Брянской библиотеке прошёл бенефис молодой читательницы

29 сентябрь 2017, 11:09

В библиотеках среди методов массовой работы особое место занимают те, которые направлены на укрепление престижа лучших читателей, повышение их социального статуса в близком и дальнем круге общения. Особенно они актуальны для молодежи, поскольку чтение, начитанность перестали быть для нее престижными. В Брянской библиотеке прошёл бенефис читательницы Перлевской Анастасии, ученицы 10 класса МОУ СОШ №1 им. С.И. Гусева.



Библиотекарь Бутырская Любовь Васильевна начала праздник представлением Перлевской Анастасии как читательницы, и как человека, сделала анализ ее читательского формуляра. Круг чтения Анастасии разнообразен, предпочтения, конечно же, отдается художественной литературе, но и здесь ее вкусы разнообразны. Настя не только сама читает, но и вовлекла своих подруг и родных в круг читателей библиотеки. Настя давний и преданный читатель Брянской библиотеки, ей интересно все.



Творческие способности этой девушки проявляются в театральном кружке, в участии в массовых съемках фильма «Желтый глаз тигра». Анастасия рассказала с большим удовольствием и любовью о своем чтении в библиотеке, о любимых книгах, писателях, поэтах, а роли книги и ее жизни. Таким образом, состоялась мини пресс – конференция бенефицианта. Затем она провела экспресс – обзор выставки «Прочитала сама - советую друзьям!».



Цель мероприятия – приобщение к чтению, разнообразному миру литературы на примере активного чтения. Бенефис читателя прошел в теплой, по - домашнему уютной атмосфере.

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