Мероприятие «В стране сказок, чудес и волшебства» прошло в Брянской библиотеке

1 декабрь 2017, 15:47

В последний день ноября в Брянской библиотеке прошло мероприятие «В стране сказок, чудес и волшебства», посвященное детским писателям – юбилярам месяца: Самуилу Маршаку, Астрид Линдгрен, Григорию Остеру, Вильгельму Гауфу и Джонатану Свифту.



В течение месяца в библиотеке работала книжная выставка, на которой были представлены материалы о жизни и творчестве писателей - юбиляров и любимые детьми книги. Разбойница Ронни, Пеппи и Карлсон давно полюбились всем детям. А сколько веселья, добра и лукавства они в книгах Линдгрен чудесных нашли.



Участники мероприятия были в восторге, когда пришли к ним в гости Карлсон (Настя Перлевская) и Пеппи (Самедова Рена). Они помогали библиотекарю провести викторину и презентации «По страницам любимых произведений» С. Я. Маршака и «Волшебница из Швеции Астрид Линдгрен». Все ребята дружно отвечали на вопросы викторины. Братья Морозовы: Матвей и Савва - активные читатели библиотеки, Усачев Никита, Журавков Тимур, Фишерайтите Лиля, братья Бутузовы: Арсений и Юра, все они получили призы за участие в мероприятии.



В завершении мероприятия Карлсон и Пеппи угощали всех чаем с вишневым вареньем.

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