Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Новости / Образование

Мероприятие «В стране сказок, чудес и волшебства» прошло в Брянской библиотеке

1 декабрь 2017, 15:47
Мероприятие «В стране сказок, чудес и волшебства» прошло в Брянской библиотеке
В последний день ноября в Брянской библиотеке прошло мероприятие «В стране сказок, чудес и волшебства», посвященное детским писателям – юбилярам месяца: Самуилу Маршаку, Астрид Линдгрен, Григорию Остеру, Вильгельму Гауфу и Джонатану Свифту.

В течение месяца в библиотеке работала книжная выставка, на которой были представлены материалы о жизни и творчестве писателей - юбиляров и любимые детьми книги. Разбойница Ронни, Пеппи и Карлсон давно полюбились всем детям. А сколько веселья, добра и лукавства они в книгах Линдгрен чудесных нашли.

Участники мероприятия были в восторге, когда пришли к ним в гости Карлсон (Настя Перлевская) и Пеппи (Самедова Рена). Они помогали библиотекарю провести викторину и презентации «По страницам любимых произведений» С. Я. Маршака и «Волшебница из Швеции Астрид Линдгрен». Все ребята дружно отвечали на вопросы викторины. Братья Морозовы: Матвей и Савва - активные читатели библиотеки, Усачев Никита, Журавков Тимур, Фишерайтите Лиля, братья Бутузовы: Арсений и Юра, все они получили призы за участие в мероприятии.

В завершении мероприятия Карлсон и Пеппи угощали всех чаем с вишневым вареньем.
Теги: библиотека
183 просмотра
1
Другие новости по теме
Как пролетел первый месяц лета в городской библиотеке
Как пролетел первый месяц лета в городской библиотеке
В Гусевском музее прошла муниципальная игра-викторина по краеведческому ориентированию
В Гусевском музее прошла муниципальная игра-викторина по краеведческому ориентированию
Юные читатели при встрече с Эдуардом Веркиным задали ему более 30 вопросов
Юные читатели при встрече с Эдуардом Веркиным задали ему более 30 вопросов
Новости МОУ Калининской СОШ
Новости МОУ Калининской СОШ

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Новости города Озёрска