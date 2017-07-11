В Гусевском округе 379 выпускников успешно сдали экзамены и получили аттестаты

11 июль 2017, 17:22

В школах МО «Гусевский городской округ» подвели итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа.



85 выпускников 11 классов и 294 выпускника 9 классов успешно сдали экзамены и получили аттестаты об окончании школы.



Средний балл ГИА среди учеников 11 классов по русскому языку в этом году составил 68,93 балла, по базовому уровню математики 4, 64 балла и по проф. уровню 46,19 балла.



Среди девятиклассников средний балл по русскому языку составил 4,18, по математике 3,44.



Остальные школьные предметы не являются обязательными для сдачи и выпускники сами выбирают еще 2 предмета, которые им будут необходимы для поступления в ВУЗ. В этом году самым популярным предметом по выбору у учеников 11 класса стал обществознание, его сдали 35 учеников, на 2-ом месте была физика – 27 учеников, 3 – е место у биологии и литературы – по 10 учеников.



Высокими результатами на ЕГЭ (свыше 90 баллов) отличились 6 выпускников. Свыше 80 баллов по разным предметам набрали 16 человек.

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