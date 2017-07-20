Глава администрации поручил разработать комплекс мер для улучшения качества образования

20 июль 2017, 19:51

На оперативном совещании, которое состоялось 17 июля в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» в очередной раз обсудили результаты Государственной итоговой аттестации 2017 года.В этом году количество выпускников 11 классов составило 85 человек и 9 классов – 294 человека.По сравнению с прошлым годом среди выпускников 11 классов 2017 года прослеживаются более высокие показатели по базовому уровню математике – 4.64 балла (по 5-балльной шкале) и по профессиональному уровню математике – 46.19 (по 100-балльной шкале). В этом году не смогли преодолеть минимальный порог по профессиональному уровню математики 9 человек, что составляет 14, 1% от всех выпускников. Также улучшились показатели в этом году по предметам по выбору: литература, обществознание, физика, история, английский и немецкий языки.При этом немного в сравнение с аналогичным периодом прошлого года снизились баллы по русскому языку (средний балл составил 68,93), а также по географии, информатике, биологии и химии.Медали «За особые успехи в учении» получили 6 выпускников 11 классов: Сережин Денис (МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева»), Антонова Кристина (МОУ «СОШ № 5»), Бочарская София (МАОУ «СОШ № 3»), Радажсковец Игорь (МАОУ «СОШ № 3»), Лияскина Екатерина (МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева»), Лебедева Елена (МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева»). По словам и.о. начальника Управления образования Тамары Бутрим с этого года ужесточились требования к медалистам, помимо того что начиная с 10 класса у школьников полугодовые оценки по всем предметам должны быть 5, на Государственной итоговой аттестации они также должны показать высокие результаты. Так наши выпускники, которые получили медали сдали экзамены по всем предметам свыше 70 баллов. Некоторые из них по отдельным предметам набрали наибольшее количество баллов в округе – свыше 90.По предварительным данным Управления образования Гусевского городского округа, 123 ученика изъявили желание продолжить обучение в школе после 9-го класса.Глава администрации Евгений Михайлов поручил разработать комплекс мер, направленных на улучшение качества образовательных услуг в нашем округе, в частности проведение курсов повышения квалификации педагогов, привлечение молодых специалистов, организация профильного обучения и прочее.В связи с этим, администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» проводит опрос среди учащихся школ и их родителей по выявлению проблем среди школ нашего округа. Приглашаем всехи напротив выбранного образовательного учреждения проставить уровень качества, который на Ваш взгляд соответствует данной школе. И будем рады видеть Ваши замечания в комментариях, если Вы выбрали ответ «неудовлетворительно».