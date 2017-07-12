Глава администрации проверил ход подготовки школ к новому учебному году

12 июль 2017, 12:34

В Гусевском городском округе продолжается подготовка образовательных учреждений к новому 2017-2018 учебному году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа.



Вчера состоялось выездное совещание под руководством главы администрации Евгения Михайлова по школам, где производятся плановые работы по ремонту.



Сотрудники администрации, надзорной организации встретились с подрядчиками, которые выиграли конкурс по осуществлению ремонтных работ в школах округа.



Первой посетили МОУ «СОШ №1им.С.И.Гусева». Там уже произведен капитальный ремонт кровли туалета корпуса №2. Работы по утеплению кровли, устройству водосточной системы, замена металлочерепицы были выполнены подрядчиком ООО «АЛАН-ПАРТ» еще до окончания срока выполнения работ.



Эта же фирма занимается капитальным ремонтом внутри уборной для мальчиков 1 этажа. К настоящему моменту уже выполнены работы по выравниванию и облицовке стен и потолков, полы покрыты керамической плиткой, проложены современные трубопроводы канализации и скоро будут установлены новые раковины и кабинки.



Опасения вызвали работы подрядчика ООО «АС-СТРОЙ», который занимается капитальным ремонтом пищеблока и обеденного зала. Из-за того, что вместо заявленных 7 человек на стройке задействовано всего 3 работника на данном этапе сильное отставание от плана. Глава администрации поручил своим сотрудникам организовать постоянный контроль за ходом выполнения работ и, если в течение 10 – ти дневного срока не будет существенных изменений, начать подготовку документов на расторжение контракта и внесения подрядчика в список недобросовестных поставщиков.



Также в школе производится замена всей электропроводки, установка светодиодных светильников и подсветок на классных досках.



Далее глава администрации встретился с подрядчиками, осуществляющими в ремонт в МОУ «Калининская СОШ» в пос. Калининское. Здесь ведутся работы по замене ограждения территории школы, а также замена электропроводки и установка светодиодных светильников. Подрядчики пообещали выполнить работы в срок, а при необходимости производить ремонт во внеурочное время.



В МОУ «СОШ в п. Маяковское» идет капитальный ремонт спортивного зала с заменой внутренней системы освещения. На данном объекте Евгений Михайлов также выразил свои опасения по поводу темпа выполнения работ и поручил установить ежедневный контроль и подготовить документы на расторжение контракта.



Помимо будущего обновленного спортивного зала в данной школе уже установлена открытая спортивная площадка по программе «Газпром – детям». В конце совещания глава администрации обратил внимание на то, что готовую спортивную инфраструктуру нужно наполнять жизнью и предложил продумать различные мероприятия для организации досуга на территории школы для детей и их родителей в летнее время.

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