В библиотеках округа продолжают проходить мероприятия в рамках Года экологии

17 июль 2017, 12:38

В библиотеках Гусевского городского округа продолжают проходить мероприятия в рамках Года экологии. «На солнечной поляночке» - так называлась экологическая игра - путешествие, организованная библиотекарем Ломовской библиотеки.



В мероприятии приняли участие не только дети, но и взрослые. Участники мероприятия с удовольствием отгадывали загадки о природе, вспоминали правила поведения на природе , ну и конечно же играли в подвижные игры.

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