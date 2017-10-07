Калининградский пограничный институт ФСБ России осуществляет набор абитуриентов на 2018 год
7 октябрь 2017, 12:30
Фотография с сайта Калининградского пограничного института ФСБ России
ФГКОУ ВО «Калининградский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации» осуществляет набор абитуриентов на 2018 год.Теги: студенты набор
Собеседования будут проходить с 17 октября 2017 года по 28 февраля 2018 года по адресу: ул. Подполковника Емельянова, 244, Калининградский пограничный институт, здание культурно-делового центра (1 этаж).
Дни приёма: вторник, среда. Режим работы: с 11:00 до 18:00 часов (без перерыва).
На первом собеседовании абитуриенты должны при себе иметь: гражданский паспорт, удостоверение призывника или военный билет (при наличии). Для не достигших возраста 18 лет, необходимо присутствие одного из родителей (законных представителей).
По вопросам приема в Калининградский пограничный институт ФСБ России обращаться по телефону 92-44-38.
Собеседования будут проходить с 17 октября 2017 года по 28 февраля 2018 года по адресу: ул. Подполковника Емельянова, 244, Калининградский пограничный институт, здание культурно-делового центра (1 этаж).
Дни приёма: вторник, среда. Режим работы: с 11:00 до 18:00 часов (без перерыва).
На первом собеседовании абитуриенты должны при себе иметь: гражданский паспорт, удостоверение призывника или военный билет (при наличии). Для не достигших возраста 18 лет, необходимо присутствие одного из родителей (законных представителей).
По вопросам приема в Калининградский пограничный институт ФСБ России обращаться по телефону 92-44-38.
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