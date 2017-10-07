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Калининградский пограничный институт ФСБ России осуществляет набор абитуриентов на 2018 год

7 октябрь 2017, 12:30
Калининградский пограничный институт ФСБ России осуществляет набор абитуриентов на 2018 год

Фотография с сайта Калининградского пограничного института ФСБ России
ФГКОУ ВО «Калининградский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации» осуществляет набор абитуриентов на 2018 год.

Собеседования будут проходить с 17 октября 2017 года по 28 февраля 2018 года по адресу: ул. Подполковника Емельянова, 244, Калининградский пограничный институт, здание культурно-делового центра (1 этаж).

Дни приёма: вторник, среда. Режим работы: с 11:00 до 18:00 часов (без перерыва).

На первом собеседовании абитуриенты должны при себе иметь: гражданский паспорт, удостоверение призывника или военный билет (при наличии). Для не достигших возраста 18 лет, необходимо присутствие одного из родителей (законных представителей).

По вопросам приема в Калининградский пограничный институт ФСБ России обращаться по телефону 92-44-38.
Теги: студенты набор
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
Замечательно.Ограничения по возрасту ,надеюсь есть..?(просто мне 79,может пройду..)
Сегодня, 16:59   ЦитироватьОтветить0
Гость Виталий
# 2Гость Виталий
Цитата: ГераБуФфон
Замечательно.Ограничения по возрасту ,надеюсь есть..?(просто мне 79,может пройду..)

Вы можете стучать. В вашем возрасте это самое то.
Сегодня, 20:44   ЦитироватьОтветить0
ГераБуФфон
# 3ГераБуФфон
Цитата: Гость Виталий
Цитата: ГераБуФфон
Замечательно.Ограничения по возрасту ,надеюсь есть..?(просто мне 79,может пройду..)

Вы можете стучать. В вашем возрасте это самое то.

Приятно читать,Виталий,Вы из КВн?!
Сегодня, 21:06   ЦитироватьОтветить0
Гость Виталий
# 4Гость Виталий
ГераБуФфон,
Вы набираете в команду?
Сегодня, 21:17   ЦитироватьОтветить0

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