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Калининградский университет приглашает на бесплатные курсы обучения и повышения квалификации по охране труда

17 октябрь 2017, 14:49
Калининградский университет приглашает на бесплатные курсы обучения и повышения квалификации по охране труда
Вниманию работодателей и работников субъектов малого и среднего предпринимательства!

Федеральное агентство по рыболовству Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский государственный технический университет» уведомляет о проведении бесплатных курсов обучения и повышения квалификации по охране труда по следующим программам:

  1. Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов;
  2. Повторное обучение и проверка знаний по ОТ руководителей и специалистов;
  3. Обучение и проверка знаний по пожарной безопасности;
  4. Охрана труда (повышение квалификации).

Курсы проводятся в течение октября-декабря 2017 года Межотраслевым центром охраны труда факультета повышения квалификации ФГБОУ ВО КГТУ за счет средств «Фонда поддержки предпринимательства Калининградской области».

Расписание занятий, заявка и анкета на сайте Фонда.

Справки по тел. 8(4012) 99 53 52, e-mail: fpk@klgtu.ru.
Теги: курсы
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