Стройцентр
Общество / Видеоновости

Создана оперативная группа, которая осуществляет видеофиксацию в местах несанкционированных свалок

9 ноябрь 2017, 13:45
Создана оперативная группа, которая осуществляет видеофиксацию в местах несанкционированных свалок
В администрации МО «Гусевский городской округ» ежедневно проводится работа по соблюдению требований Положения «О благоустройстве, содержании фасадов объектов капитального строительства, санитарном состоянии и охране зеленых насаждений на территории округа». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

По поручению главы администрации Евгения Михайлова создана оперативная группа, которая осуществляет видеофиксацию в местах обнаружения несанкционированных свалок мусора.

Все материалы видеосъемок будут направляться в ОВД г. Гусева для установления личности гражданина, нарушившего правила благоустройства.

Вчера на вечернем оперативном совещании были представлены первые результаты данной работы. По улице Московской возле дома № 40, где постоянно складируются твердые бытовые отходы, был зафиксирован нарушитель. Мужчина выбрасывал мусор в неположенном месте, при том, что буквально в нескольких метрах установлена контейнерная площадка. Теперь нарушителя ждет административная ответственность.

Работа по выявлению фактов несоблюдения правил благоустройства продолжается.
Теги: мусор Админстрация Гусевского района
62 просмотра
0
Другие новости по теме
КЖД объявляет об изменении движения пригородных поездов в новогодние праздники
КЖД объявляет об изменении движения пригородных поездов в новогодние праздники
Мусоросортировочный комплекс под Гусевом заработает в конце октября
Мусоросортировочный комплекс под Гусевом заработает в конце октября
В городе Гусеве проводится реновация мусорных урн
В городе Гусеве проводится реновация мусорных урн
Гусевская прокуратура выявила нарушения сноса деревьев на территории строящейся школы на 1000 мест
Гусевская прокуратура выявила нарушения сноса деревьев на территории строящейся школы на 1000 мест

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»