Создана оперативная группа, которая осуществляет видеофиксацию в местах несанкционированных свалок
9 ноябрь 2017, 13:45
В администрации МО «Гусевский городской округ» ежедневно проводится работа по соблюдению требований Положения «О благоустройстве, содержании фасадов объектов капитального строительства, санитарном состоянии и охране зеленых насаждений на территории округа». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Теги: мусор Админстрация Гусевского района
По поручению главы администрации Евгения Михайлова создана оперативная группа, которая осуществляет видеофиксацию в местах обнаружения несанкционированных свалок мусора.
Все материалы видеосъемок будут направляться в ОВД г. Гусева для установления личности гражданина, нарушившего правила благоустройства.
Вчера на вечернем оперативном совещании были представлены первые результаты данной работы. По улице Московской возле дома № 40, где постоянно складируются твердые бытовые отходы, был зафиксирован нарушитель. Мужчина выбрасывал мусор в неположенном месте, при том, что буквально в нескольких метрах установлена контейнерная площадка. Теперь нарушителя ждет административная ответственность.
Работа по выявлению фактов несоблюдения правил благоустройства продолжается.
По поручению главы администрации Евгения Михайлова создана оперативная группа, которая осуществляет видеофиксацию в местах обнаружения несанкционированных свалок мусора.
Все материалы видеосъемок будут направляться в ОВД г. Гусева для установления личности гражданина, нарушившего правила благоустройства.
Вчера на вечернем оперативном совещании были представлены первые результаты данной работы. По улице Московской возле дома № 40, где постоянно складируются твердые бытовые отходы, был зафиксирован нарушитель. Мужчина выбрасывал мусор в неположенном месте, при том, что буквально в нескольких метрах установлена контейнерная площадка. Теперь нарушителя ждет административная ответственность.
Работа по выявлению фактов несоблюдения правил благоустройства продолжается.
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