ОПФР по Калининградской области прокомментировало статью «Досрочная пенсия. Миф или реальность»
9 ноябрь 2017, 15:18
Не так давно на нашем сайте в разделе «Новости пользователей» была размещена статья «Досрочная пенсия. Миф или реальность». Сегодня отделением Пенсионного фонда РФ по Калининградской области было прислано сообщение для пользователей сайта.Теги: пенсия
Калининград, 9 ноября 2017 года, УПФР в Черняховском районе Калининградской области (межрайонное) полагает, что информация в статье «Досрочная пенсия. Миф или реальность», размещенная в сети Интернет на информационном ресурсе «Gusev-Online.ru», не соответствует действительности, затрагивает права и интересы, деловую репутацию как гражданина так и юридического лица, в связи с чем и на основании п.3 ст.152 Гражданского Кодекса Российской Федерации и ст.46 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации» использует право на комментарий. Подробное освещение вопроса по возникновению права на досрочное назначение страховой (трудовой) пенсии в контексте случая, изложенного Каримовым М.Т., размещено на сайте Пенсионного Фонда, с которым может ознакомиться каждый желающий.
Ознакомившись с изложенными в статье данными и проанализировав конкретную ситуацию, можно прийти к следующему выводу: выражение суждений Каримова М.Т. в такой форме представляет собой обращение к неопределенному кругу лиц по поводу отдельного случая, предназначено, прежде всего, для привлечения общественного мнения к разъяснениям частного характера норм действующего законодательства и, как следствие, возможной рекламной акции его деятельности в качестве представителя по вопросам пенсионного обеспечения.
Автор статьи Каримов М.Т. некорректно высказывается в отношении специалиста Управления Пенсионного Фонда о якобы умышленных незаконных действиях, что является сведениями умаляющими честь, достоинство и деловую репутацию работника Пенсионного фонда,и недопустимо в рамках обычая делового оборота и деловой этики.
Помимо некомпетентных разъяснений действующих норм в статье содержатся также факты, не соответствующие действительности, а именно: о результате судебного заседания, смене руководства в связи с публикацией статьи, участии Следственного Комитета в проверке фактов.
Одновременно с этим следует заметить, что юридическую силу имеют разъяснения органа государственной власти и иных лиц, в случае, если данный орган или лицо наделено в соответствии с законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов.
Ответ ОПФР по Калининградской области без корректур
Калининград, 9 ноября 2017 года, УПФР в Черняховском районе Калининградской области (межрайонное) полагает, что информация в статье «Досрочная пенсия. Миф или реальность», размещенная в сети Интернет на информационном ресурсе «Gusev-Online.ru», не соответствует действительности, затрагивает права и интересы, деловую репутацию как гражданина так и юридического лица, в связи с чем и на основании п.3 ст.152 Гражданского Кодекса Российской Федерации и ст.46 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации» использует право на комментарий. Подробное освещение вопроса по возникновению права на досрочное назначение страховой (трудовой) пенсии в контексте случая, изложенного Каримовым М.Т., размещено на сайте Пенсионного Фонда, с которым может ознакомиться каждый желающий.
Ознакомившись с изложенными в статье данными и проанализировав конкретную ситуацию, можно прийти к следующему выводу: выражение суждений Каримова М.Т. в такой форме представляет собой обращение к неопределенному кругу лиц по поводу отдельного случая, предназначено, прежде всего, для привлечения общественного мнения к разъяснениям частного характера норм действующего законодательства и, как следствие, возможной рекламной акции его деятельности в качестве представителя по вопросам пенсионного обеспечения.
Автор статьи Каримов М.Т. некорректно высказывается в отношении специалиста Управления Пенсионного Фонда о якобы умышленных незаконных действиях, что является сведениями умаляющими честь, достоинство и деловую репутацию работника Пенсионного фонда,и недопустимо в рамках обычая делового оборота и деловой этики.
Помимо некомпетентных разъяснений действующих норм в статье содержатся также факты, не соответствующие действительности, а именно: о результате судебного заседания, смене руководства в связи с публикацией статьи, участии Следственного Комитета в проверке фактов.
Одновременно с этим следует заметить, что юридическую силу имеют разъяснения органа государственной власти и иных лиц, в случае, если данный орган или лицо наделено в соответствии с законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов.
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