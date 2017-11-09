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ОПФР по Калининградской области прокомментировало статью «Досрочная пенсия. Миф или реальность»

9 ноябрь 2017, 15:18
ОПФР по Калининградской области прокомментировало статью «Досрочная пенсия. Миф или реальность»
Не так давно на нашем сайте в разделе «Новости пользователей» была размещена статья «Досрочная пенсия. Миф или реальность». Сегодня отделением Пенсионного фонда РФ по Калининградской области было прислано сообщение для пользователей сайта.

Ответ ОПФР по Калининградской области без корректур

Калининград, 9 ноября 2017 года, УПФР в Черняховском районе Калининградской области (межрайонное) полагает, что информация в статье «Досрочная пенсия. Миф или реальность», размещенная в сети Интернет на информационном ресурсе «Gusev-Online.ru», не соответствует действительности, затрагивает права и интересы, деловую репутацию как гражданина так и юридического лица, в связи с чем и на основании п.3 ст.152 Гражданского Кодекса Российской Федерации и ст.46 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации» использует право на комментарий. Подробное освещение вопроса по возникновению права на досрочное назначение страховой (трудовой) пенсии в контексте случая, изложенного Каримовым М.Т., размещено на сайте Пенсионного Фонда, с которым может ознакомиться каждый желающий.

Ознакомившись с изложенными в статье данными и проанализировав конкретную ситуацию, можно прийти к следующему выводу: выражение суждений Каримова М.Т. в такой форме представляет собой обращение к неопределенному кругу лиц по поводу отдельного случая, предназначено, прежде всего, для привлечения общественного мнения к разъяснениям частного характера норм действующего законодательства и, как следствие, возможной рекламной акции его деятельности в качестве представителя по вопросам пенсионного обеспечения.

Автор статьи Каримов М.Т. некорректно высказывается в отношении специалиста Управления Пенсионного Фонда о якобы умышленных незаконных действиях, что является сведениями умаляющими честь, достоинство и деловую репутацию работника Пенсионного фонда,и недопустимо в рамках обычая делового оборота и деловой этики.

Помимо некомпетентных разъяснений действующих норм в статье содержатся также факты, не соответствующие действительности, а именно: о результате судебного заседания, смене руководства в связи с публикацией статьи, участии Следственного Комитета в проверке фактов.

Одновременно с этим следует заметить, что юридическую силу имеют разъяснения органа государственной власти и иных лиц, в случае, если данный орган или лицо наделено в соответствии с законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов.
Теги: пенсия
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