Михаил Зацепин поздравляет с Днем сотрудника органов внутренних дел

10 ноябрь 2017, 15:36

С уважением,

генеральный директор АО «Калининградский янтарный комбинат»,

Депутат Калининградской областной Думы

М.И. Зацепин

Уважаемые сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел!Поздравляю с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности и устойчивого развития нашего региона, гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей. В борьбе с преступностью, на страже чести, достоинства и безопасности граждан проявляются ваши лучшие качества – сила и самоотверженность, справедливость и мужество.Ваш профессиональный опыт, честность, безукоризненное исполнение закона являются залогом успешного решения поставленных задач.В рядах полиции служит много высококвалифицированных специалистов, подлинных профессионалов, которые достойно несут звание защитников закона и для которых верность долгу, присяге, служение справедливости – смысл жизни.Благодарю вас за мужество и отвагу, за преданность избранной профессии и верность долгу. Отдельная благодарность вашим родным за их надежный тыл в вашей нелегкой работе.От всей души желаю крепкого здоровья, оптимизма, вдохновения в работе и новых свершений на благо России!