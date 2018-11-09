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Поздравление Михаила Зацепина с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ

9 ноября 2018, 14:37
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!

Вы — гаранты правопорядка и стабильности. Вы обеспечиваете безопасность граждан, общества и государства, продолжаете славные традиции старших поколений.

Благодарю вас за мужество, отвагу, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебного долга.

От всей души желаю вам и членам ваших семей крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, выдержки, благополучия, дальнейших успехов в служении Отечеству!

С уважением,
депутат Калининградской областной Думы
Михаил Зацепин
Михаил Зацепин День сотрудника ОВД
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