/ / / Поздравление Михаила Зацепина с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ

9 ноября 2018, 14:37

С уважением,

депутат Калининградской областной Думы

Михаил Зацепин

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!Вы — гаранты правопорядка и стабильности. Вы обеспечиваете безопасность граждан, общества и государства, продолжаете славные традиции старших поколений.Благодарю вас за мужество, отвагу, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебного долга.От всей души желаю вам и членам ваших семей крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, выдержки, благополучия, дальнейших успехов в служении Отечеству!