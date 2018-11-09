/ / / Поздравление Михаила Зацепина с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
Вы — гаранты правопорядка и стабильности. Вы обеспечиваете безопасность граждан, общества и государства, продолжаете славные традиции старших поколений.
Благодарю вас за мужество, отвагу, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебного долга.
От всей души желаю вам и членам ваших семей крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, выдержки, благополучия, дальнейших успехов в служении Отечеству!
С уважением,
депутат Калининградской областной Думы
Михаил Зацепин
депутат Калининградской областной Думы
Михаил Зацепин