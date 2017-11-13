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Детско-юношеский центр отремонтируют за счёт средств резервного фонда Президента РФ

13 ноябрь 2017, 13:14
За счет средств резервного фонда президента РФ будет произведён капитальный ремонт в детско-юношеском центре города Гусева. Об этом пишет портал ТАСС со ссылкой на вице-премьера областного правительства Илью Баринова.

Вице-премьер рассказал, что в будущем году будут капитально отремонтированы пять спортивных залов в сельских школах и пришкольный стадион. За счет средств резервного фонда президента РФ будет проведен ремонт школ в поселках Большаково, Железнодороджный, Озерки, детского сада «Солнышко» в Краснознаменске и Детско-юношеского центра города Гусева.

Зампред областного правительства также рассказал что определены семь объектов, которые будут построены за счет субсидий федерального бюджета по программе «Школа-2025». В этом году уже начато строительство новой школы в Калининграде по улице Аксакова, а в 2018 году будет заложен фундамент еще одного образовательного учреждения.

Ещё региональным правительством рассматривается возможность расширения действующих школ в густонаселенных районах за счет строительства дополнительных пристроек на средства регионального и областного бюджетов.
Теги: ДЮЦ ремонт
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