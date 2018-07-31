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Информационный сайт города Гусева

По программе конкретных дел в регионе улучшается качество водоснабжения

31 июля 2018, 12:50
По программе конкретных дел в регионе улучшается качество водоснабжения
По поручению губернатора Антона Алиханова половина средств, в 2018 году выделенных из областного бюджета на реализацию программы конкретных дел (ПКД), направлена на модернизацию систем водоснабжения, промывку и реконструкцию артезианских скважин, замену насосного оборудования, ремонт участков водопроводных сетей и многое другое.

Как отметил заместитель председателя регионального правительства — министр по муниципальному развитию и внутренней политике Александр Торба, практически все муниципалитеты включили в свои программы объекты водоснабжения.

«Водоснабжение — самая чувствительная тема, которая требует особенного внимания региональных и муниципальных властей. Вода должна быть везде. Причём нормального качества и напора. Неудивительно, что улучшение качества водоснабжения — одна из приоритетных задач, которую губернатор обозначил в своём Послании Калининградской областной Думе. Поэтому 50% финансирования ПКД в период с 2018 по 2023 годы будет направляться именно в этих целях. В 2018 году объём областных средств составляет 90 миллионов рублей», — рассказал Александр Торба.

Так, в посёлке Приозёрное Гусевского городского округа в этом году по программе конкретных дел уже отремонтировали водоподъёмную скважину. В посёлке Дубровка Зеленоградского городского округа установили водонапорную башню, в посёлках Муромское, Переславское, Дворики отремонтировали водопроводные сети, а в посёлке Ольховое построили часть новых сетей.

В Мамоново, на улицах Евсеева, Балтийская и Октябрьская, Артиллейрийская, промыли скважины и заменили насосное оборудование. Проведены ремонтно-восстановительные работы на водонапорных скважинах с установкой новых насосов в посёлках Полтавское, Железнодрожный, Добровольск Краснознаменского городского округа, а также на улицах Луговой, Советской, Дачной, Почтовой в Краснознаменске.

В этом году в Балтийске капитально отремонтируют участок водопровода от насосной станции № 3 до улицы 2-й Госпитальной, водовод от улицы Верхнее Шоссе до улицы Ломоносова, участок водопровода по улице Литке.

В 24 посёлках Гвардейского городского округа (Великолукском, Знаменске, Рощино, Малиновке, Яблоновке, Звеньевом, Борском, Сокольниках, Славинске, Комсомольске, Берёзовке, Озерках, Тумановке, Солдатово, Заречье, Дивном, Талпаках, Дальнем, Гордом, Ольховке, Куйбышевском, Истровке, Зорино и Красном Яре) модернизируют водозаборы.

В Гусевском городском округе переоборудуют водоподъёмные скважины в посёлке Липово, отремонтируют участки водопроводной сети в посёлке Северный и в переулке Дальнем в Гусеве.

В Гурьевском городском округе капитально отремонтируют скважины в посёлках Космодемьянское, Малое Васильково, Константиновка, Правдино.

В Зеленоградском городском округе выполнят восстановительные работы на участке водопроводных сетей в посёлках Откосово, Кострово, Грачёвка, Коврово, Поваровка, Рыбачий и установят водонапорную башню в посёлке Холмогоровка.

В Краснознаменске на улице Тихой и Чкалова отремонтируют и промоют водопроводы. В посёлке Неманское Краснознаменского городского округа построят новую скважину.

В Ладушкине на улице Афанасьева капитально отремонтируют наружные сети водоснабжения.

В Мамоново промоют скважины с заменой насосного оборудования на улицах Полевой, Балтийской, обновят водонапорную насосную станцию № 2 на улице Евсеева. На экономию, образовавшуюся в ходе торгов, капитально отремонтируют ещё одну водозаборную скважину на улице Балтийской. В посёлке Богдановка Мамоновского городского округа промоют скважину и заменят насосы.

В посёлках Маломожайское, Ульяново Неманского городского округа установят насосные станции, в посёлке Котельниково отремонтируют водонапорную башню, в Немане на улице Победы — водонасосную станцию.

В посёлках Илюшино и Ясная Поляна Нестеровского района промоют артезианские скважины. В посёлках Петровское, Бабушкино, Пригородное обновят систему водоснабжения. Отремонтируют скважины и заменят насосы в посёлке Чернышевское. А в посёлке Калиново проведут ремонтно-восстановительные работы на водопроводе.

В посёлке Вольное Озёрского городского округа, а также в Озёрске на улицах Мичурина, Партизанской, Багратиона, Литейной, Пригородной капитально отремонтируют часть системы водоснабжения, в посёлке Юдино — артезианскую скважину.

В Полесском городском округе проведут восстановительные работы на водопропускных сооружениях в посёлках Майское, Саранское, Залесье и на улицах Гвардейской, Комсомольской и Тельмана в Полесске.

В Правдинском городском округе реконструируют скважины в посёлках Крылово, Курортное, Знаменка, Новостроево.

В системе водоснабжения Славска установят новое оборудование.

В посёлке Лесное Светлогорского района заменят участок сети водоснабжения, в посёлке Приморье, Лесное и Светлогорске капитально отремонтируют скважину. В посёлке Отрадное и Светлогорске — участок водопроводных сетей.

В посёлках Покровское, Каменское, Пеньки, Липовка, Краснополянское Черняховского городского округа модернизируют артезианские скважины.
программа конкретных дел
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