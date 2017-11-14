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Информационное письмо МУП «Управление ЖКХ» для граждан Гусевского городского округа

14 ноябрь 2017, 14:14
Не так давно мы писали, что в сентябре этого года управлением УФСБ России по Калининградской области была инициирована проверка деятельности МУП «Управление ЖКХ», по материалам которой против директора данного предприятия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями).

По этому поводу МУП «Управление ЖКХ» подготовило информационное письмо для граждан Гусевского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО МУП «УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ»

В сентябре этого года управлением УФСБ России по Калининградской области была инициирована проверка деятельности муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства», по результатам которой были сделаны следующие выводы:

Через кассу предприятия выделялись наличные денежные средства под отчет и закупались хозяйственные, расходные, строительные материалы, а также горюче-смазочные материалы (минуя заключение договоров и муниципальных контрактов) на содержание автотранспортных средств.

Выдача наличных денег под отчет производилась по непогашенной ранее задолженности по ранее полученным суммам наличных денежных средств, а также выдача денежных средств иногда производилась без письменного заявления подотчетного лица, что нарушает п. 6.3 Указание ЦБ РФ № 3210-У от 11.03.2014 года.

По данному факту, являясь директором МУП «Управление ЖКХ», могу пояснить следующее: выдача денежных средств под отчет для хозяйственных нужд на предприятии (обслуживание и выполнение ремонтных работ МКД, находящихся в управлении предприятия; а также оказание услуг и выполнение работ на основании Муниципальных контрактов, заключенных между МУП «Управление ЖКХ» и Администрацией МО «Гусевский городской округ» и МБУ), осуществляется на основании Приказа и Положения о порядке расчетов, которые разработаны на основании федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденной Приказом Минфина от 31.10.2000 №94н.

Выдача денежных средств подотчет работникам иногда производилась без погашения предыдущей задолженность, в связи с тем, что из-за нехватки времени работники не успевали отчитаться, а закупка материалов уже требовалась.

08 ноября 2017 года по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, по факту того, что я, являясь директором МУП «Управление ЖКХ», лицом, выполняющим управленческие функции, действуя от имени предприятия, не перечислил в Администрацию МО «Гусевский городской округ» денежные средства, собранные от населения по оплате за социальный наем, было возбуждено уголовное дело. Данные денежные средства не были мною перечислены в полном объеме, так как мне, как руководителю необходимо было производить выплату заработной платы сотрудникам МУП «Управление ЖКХ», которые на основании заключенных Муниципальных контрактов между Администрацией МО «Гусевский городской округ» (в лице МБУ «Чистота» на основании Распоряжения Администрации МО «Гусевский городской округ») и МУП «Управление ЖКХ» оказывали услуги и выполняли работы по обслуживанию и ремонту уличного освещения на территории Гусевского городского округа; оказывали услуги по начислению платы гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях; выполняли услуги и работы по содержанию общего имущества в МКД, где имеется муниципальное жилье и никто не зарегистрирован (задолженность Администрации за жилищные услуги) и иные услуги и работы на основании заключенных Муниципальных контрактов, где имеется задолженность Администрации в размере равной задолженности МУП «Управление ЖКХ». При таких обстоятельствах могу пояснить следующее, если бы за оказанные услуги и работы, которые выполняли сотрудники МУП «Управление ЖКХ» на основании заключенных Контрактов, своевременно перечислялись денежные средства, то такой суммы долга бы не возникло у Предприятия перед Администрацией. На основании вышеизложенного полагаю между нашими организациями могут быть заключены Соглашения о погашении долга, с последующим направлением от Администрации МО «Гусевский городской округ» заявления о прекращении уголовного дела за примирением сторон, так как полагаю между нашими организациями возникли гражданско-правовые отношения в части погашения суммы долга друг перед другом, которые могут быть рассмотренны в Арбитражном Суде Калининградской области.

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Теги: ЖКХ
1 091 просмотр   |   19 комментариев
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Прохожий
# 1Прохожий
Нормально! А что сразу уголовное дело? Вроде все свои, а администрация, если что, вообще никому не платит и что-то никто (из предприятий) в суд не подаёт. Совсем обалдели.
Сегодня, 14:36   ЦитироватьОтветить6
Гость Пупкин
# 2Гость Пупкин
Нет ни одного предприятия в Городе, у кого есть так много денег, чтобы оно могло позволить не использовать кассу предприятия. Ведь нарушение в этом, деньги не украдены, просто надо было показать работу УФСБ - а у них отчетность в количестве возбужденных дел. Чем больше возбуждено, тем лучше работа. А то иначе получается, что ФСБ даром зарплату получает, шпионов нигде нет, террористов и пятой колонны тоже не обнаружена, осталось только сфера ЖКХ - там любой проверяющий может себе что либо накопать.
Сегодня, 14:55   ЦитироватьОтветить10
Пупкин
# 3Пупкин
То, что МУП "Управление ЖКХ" написало письмо для граждан Гусева именно на наш сайт показывает, что именно сайт становится тем, чем в свое время была газета "ПРАВДА" для нашей страны - коллективным организатором и коллективной совестью. Сайт "ГУСЕВ ОНЛАЙН" действенный инструмент, способный помочь в разрешении многих проблем.
Сегодня, 15:02   ЦитироватьОтветить8
Саня
# 4Саня
Цитата: Прохожий
Нормально! А что сразу уголовное дело? Вроде все свои, а администрация, если что, вообще никому не платит и что-то никто (из предприятий) в суд не подаёт. Совсем обалдели.

У Е.Е нет своих, есть только 10%.
Сегодня, 15:17   ЦитироватьОтветить4
энергетик
# 5энергетик
Цитата: Пупкин
То, что МУП "Управление ЖКХ" написало письмо для граждан Гусева именно на наш сайт показывает, что именно сайт становится тем, чем в свое время была газета "ПРАВДА" для нашей страны - коллективным организатором и коллективной совестью. Сайт "ГУСЕВ ОНЛАЙН" действенный инструмент, способный помочь в разрешении многих проблем.

Лактионов ты бы в рабочее время работал, тебе зарплату платят за счет налогов жителей Гусева. Или у вас в администрации зарплата от количества комментариев в интеренете привязана?
Сегодня, 15:28   ЦитироватьОтветить3
Кретов
# 6Кретов
Цитата: Гость Пупкин
Нет ни одного предприятия в Городе, у кого есть так много денег, чтобы оно могло позволить не использовать кассу предприятия. Ведь нарушение в этом, деньги не украдены, просто надо было показать работу УФСБ - а у них отчетность в количестве возбужденных дел. Чем больше возбуждено, тем лучше работа. А то иначе получается, что ФСБ даром зарплату получает, шпионов нигде нет, террористов и пятой колонны тоже не обнаружена, осталось только сфера ЖКХ - там любой проверяющий может себе что либо накопать.

Юра ты весь гресовский лес на дрова попилил и распродал теперь видимо в кресло копейки собрался? Скоро и тобой Михалыч фсб займется
Сегодня, 15:49   ЦитироватьОтветить2
Гость Гость
# 7Гость Гость
А лучше бы сразу Михайловым ФСБ занялось. Но он,походу, мастер по выходу из таких ситуаций сухим из воды.
Сегодня, 15:59   ЦитироватьОтветить6
Китай
# 8Китай
Михайлов своими делишками весь район позорит.
Сегодня, 16:50   ЦитироватьОтветить7
Николай
# 9Николай
Это точно
Сегодня, 17:27   ЦитироватьОтветить1
зря
# 10зря
Ну теперь держись С.И. , выставил Е.Е. перед населением полным ..........!
Сегодня, 17:29   ЦитироватьОтветить4
Андрей
# 11Андрей
Первый руководитель предприятия сферы ЖКХ в Гусеве, достойный уважения.
Сегодня, 18:19   ЦитироватьОтветить1
смг4
# 12смг4
зря, Правильно писали, что проверка была заказная. Честный руководитель такого лакомого пирога сильно мешает администрации "нужным образом осваивать" средства. ФСБ тряхните наконец администрацию за мост, позор на всю область!! 70 миллионов висят над Писсой второй год!
Сегодня, 18:27   ЦитироватьОтветить3
прохожий
# 13прохожий
белыми нитками шито дело ,все концы этих нитей у кабинета главы,когда же занавес у этого позорища ?
Сегодня, 18:55   ЦитироватьОтветить1
Гость тимур
# 14Гость тимур
что то, его понесло кидать всех
Сегодня, 19:00   ЦитироватьОтветить0
Юрий Лактионов
# 15Юрий Лактионов
Сергей Иванович Копейка - здравомыслящий адекватный руководитель. Заметил одну закономерность - кто не работает у того нет и ошибок. Сергей Иванович реально работает с населением. И покупать материалы нужно здесь и сейчас, а не тогда когда смету утвердит кто то наверху.
Кстати ст.1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) в нынешней редакции принята правящей партией, Аналогичная статья была и в СССР, однако тогда можно было в случае производственной необходимости можно было переносить расходы по статьям.
Сейчас можно любого руководителя по ней привлечь. Но у частников данное решение принимают собственники, и они же могут менять направление денег. В МУПах собственник - муниципалитет, и все надо согласовывать - каждый шаг. А задачи перед предприятием никто не отменял выполнять. Коллизия возникает правовая. Решать нужно через изменение законодательства.
Сегодня, 19:26   ЦитироватьОтветить4
Зритель
# 16Зритель
Сергей Иванович
https://www.youtube.com/watch?v=EiOxNaS8naA
Сегодня, 19:37   ЦитироватьОтветить0
зеляк
# 17зеляк
Как говорится поживем увидим. К стати на сайте руград дословно написано так: Как выявила прокуратура, директор предприятия с целью создания выгод и преимуществ для себя Лично и организации не направлял в гор. бюджет деньги собранные на сумму 1,5 мл. за 2016 год. Хочется верить, что это не очередной Козлов в нашем городе.
Сегодня, 20:29   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 18Гость Гость
А несёт когда чувствуешь за собой грехи и пытаешься всячески отвести от себя подозрения что сейчас и делается. УВАЖАЕМАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Сегодня, 20:39   ЦитироватьОтветить3
Главный бухгалтер
# 19Главный бухгалтер
Уважаемые, вы, что смеетесь что ли? Из за занятости не успеваете отчитаться за денежные средства! А может это происходит по тому что муж снабженец, а жена гл. бух?
Сегодня, 21:52   ЦитироватьОтветить2

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