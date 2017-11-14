Информационное письмо МУП «Управление ЖКХ» для граждан Гусевского городского округа
14 ноябрь 2017, 14:14
Не так давно мы писали, что в сентябре этого года управлением УФСБ России по Калининградской области была инициирована проверка деятельности МУП «Управление ЖКХ», по материалам которой против директора данного предприятия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями).Теги: ЖКХ
По этому поводу МУП «Управление ЖКХ» подготовило информационное письмо для граждан Гусевского городского округа.
В сентябре этого года управлением УФСБ России по Калининградской области была инициирована проверка деятельности муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства», по результатам которой были сделаны следующие выводы:
Через кассу предприятия выделялись наличные денежные средства под отчет и закупались хозяйственные, расходные, строительные материалы, а также горюче-смазочные материалы (минуя заключение договоров и муниципальных контрактов) на содержание автотранспортных средств.
Выдача наличных денег под отчет производилась по непогашенной ранее задолженности по ранее полученным суммам наличных денежных средств, а также выдача денежных средств иногда производилась без письменного заявления подотчетного лица, что нарушает п. 6.3 Указание ЦБ РФ № 3210-У от 11.03.2014 года.
По данному факту, являясь директором МУП «Управление ЖКХ», могу пояснить следующее: выдача денежных средств под отчет для хозяйственных нужд на предприятии (обслуживание и выполнение ремонтных работ МКД, находящихся в управлении предприятия; а также оказание услуг и выполнение работ на основании Муниципальных контрактов, заключенных между МУП «Управление ЖКХ» и Администрацией МО «Гусевский городской округ» и МБУ), осуществляется на основании Приказа и Положения о порядке расчетов, которые разработаны на основании федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденной Приказом Минфина от 31.10.2000 №94н.
Выдача денежных средств подотчет работникам иногда производилась без погашения предыдущей задолженность, в связи с тем, что из-за нехватки времени работники не успевали отчитаться, а закупка материалов уже требовалась.
08 ноября 2017 года по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, по факту того, что я, являясь директором МУП «Управление ЖКХ», лицом, выполняющим управленческие функции, действуя от имени предприятия, не перечислил в Администрацию МО «Гусевский городской округ» денежные средства, собранные от населения по оплате за социальный наем, было возбуждено уголовное дело. Данные денежные средства не были мною перечислены в полном объеме, так как мне, как руководителю необходимо было производить выплату заработной платы сотрудникам МУП «Управление ЖКХ», которые на основании заключенных Муниципальных контрактов между Администрацией МО «Гусевский городской округ» (в лице МБУ «Чистота» на основании Распоряжения Администрации МО «Гусевский городской округ») и МУП «Управление ЖКХ» оказывали услуги и выполняли работы по обслуживанию и ремонту уличного освещения на территории Гусевского городского округа; оказывали услуги по начислению платы гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях; выполняли услуги и работы по содержанию общего имущества в МКД, где имеется муниципальное жилье и никто не зарегистрирован (задолженность Администрации за жилищные услуги) и иные услуги и работы на основании заключенных Муниципальных контрактов, где имеется задолженность Администрации в размере равной задолженности МУП «Управление ЖКХ». При таких обстоятельствах могу пояснить следующее, если бы за оказанные услуги и работы, которые выполняли сотрудники МУП «Управление ЖКХ» на основании заключенных Контрактов, своевременно перечислялись денежные средства, то такой суммы долга бы не возникло у Предприятия перед Администрацией. На основании вышеизложенного полагаю между нашими организациями могут быть заключены Соглашения о погашении долга, с последующим направлением от Администрации МО «Гусевский городской округ» заявления о прекращении уголовного дела за примирением сторон, так как полагаю между нашими организациями возникли гражданско-правовые отношения в части погашения суммы долга друг перед другом, которые могут быть рассмотренны в Арбитражном Суде Калининградской области.
По этому поводу МУП «Управление ЖКХ» подготовило информационное письмо для граждан Гусевского городского округа.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО МУП «УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ»
В сентябре этого года управлением УФСБ России по Калининградской области была инициирована проверка деятельности муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства», по результатам которой были сделаны следующие выводы:
Через кассу предприятия выделялись наличные денежные средства под отчет и закупались хозяйственные, расходные, строительные материалы, а также горюче-смазочные материалы (минуя заключение договоров и муниципальных контрактов) на содержание автотранспортных средств.
Выдача наличных денег под отчет производилась по непогашенной ранее задолженности по ранее полученным суммам наличных денежных средств, а также выдача денежных средств иногда производилась без письменного заявления подотчетного лица, что нарушает п. 6.3 Указание ЦБ РФ № 3210-У от 11.03.2014 года.
По данному факту, являясь директором МУП «Управление ЖКХ», могу пояснить следующее: выдача денежных средств под отчет для хозяйственных нужд на предприятии (обслуживание и выполнение ремонтных работ МКД, находящихся в управлении предприятия; а также оказание услуг и выполнение работ на основании Муниципальных контрактов, заключенных между МУП «Управление ЖКХ» и Администрацией МО «Гусевский городской округ» и МБУ), осуществляется на основании Приказа и Положения о порядке расчетов, которые разработаны на основании федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденной Приказом Минфина от 31.10.2000 №94н.
Выдача денежных средств подотчет работникам иногда производилась без погашения предыдущей задолженность, в связи с тем, что из-за нехватки времени работники не успевали отчитаться, а закупка материалов уже требовалась.
08 ноября 2017 года по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, по факту того, что я, являясь директором МУП «Управление ЖКХ», лицом, выполняющим управленческие функции, действуя от имени предприятия, не перечислил в Администрацию МО «Гусевский городской округ» денежные средства, собранные от населения по оплате за социальный наем, было возбуждено уголовное дело. Данные денежные средства не были мною перечислены в полном объеме, так как мне, как руководителю необходимо было производить выплату заработной платы сотрудникам МУП «Управление ЖКХ», которые на основании заключенных Муниципальных контрактов между Администрацией МО «Гусевский городской округ» (в лице МБУ «Чистота» на основании Распоряжения Администрации МО «Гусевский городской округ») и МУП «Управление ЖКХ» оказывали услуги и выполняли работы по обслуживанию и ремонту уличного освещения на территории Гусевского городского округа; оказывали услуги по начислению платы гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях; выполняли услуги и работы по содержанию общего имущества в МКД, где имеется муниципальное жилье и никто не зарегистрирован (задолженность Администрации за жилищные услуги) и иные услуги и работы на основании заключенных Муниципальных контрактов, где имеется задолженность Администрации в размере равной задолженности МУП «Управление ЖКХ». При таких обстоятельствах могу пояснить следующее, если бы за оказанные услуги и работы, которые выполняли сотрудники МУП «Управление ЖКХ» на основании заключенных Контрактов, своевременно перечислялись денежные средства, то такой суммы долга бы не возникло у Предприятия перед Администрацией. На основании вышеизложенного полагаю между нашими организациями могут быть заключены Соглашения о погашении долга, с последующим направлением от Администрации МО «Гусевский городской округ» заявления о прекращении уголовного дела за примирением сторон, так как полагаю между нашими организациями возникли гражданско-правовые отношения в части погашения суммы долга друг перед другом, которые могут быть рассмотренны в Арбитражном Суде Калининградской области.
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