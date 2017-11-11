Объявления
Новости / Происшествия

Против директора МУП «Управление ЖКХ» возбуждено уголовное дело

11 ноябрь 2017, 11:57
Против директора МУП «Управление ЖКХ» возбуждено уголовное дело
Против директора МУП «Управление ЖКХ» Копейка Сергея Ивановича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями).

В сентябре этого года управлением УФСБ России по Калининградской области была инициирована проверка деятельности муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства», по результатам которой было установлено следующее:

Через кассу предприятия выделялись наличные денежные средства под отчет и закупались хозяйственные, расходные, строительные материалы, а также горюче-смазочные материалы (минуя заключение договоров и муниципальных контрактов) на содержание автотранспортных средств.

Выдача наличных денег под отчет производилась по непогашенной ранее задолженности по ранее полученным суммам наличных денежных средств, а также выдача всех денежных средств под отчет директору Копейке С.И. производилась без письменного заявления подотчетного лица, что нарушает п.6.3 Указание ЦБ РФ № 3210-У от 11.03.2014 года.

Наибольшие суммы были израсходованы через подотчет директором Копейкой С.И. и начальником технического участка Славинским А.В.. За 2015 год ими израсходовано 1 516 702,44 рублей, из них на топливо - 576 024 рублей, за 2016 год израсходовано 2 847 677,20 рублей, из них на топливо - 1 487 330,54 рублей и за 7 месяцев 2017 года 2 060 565,48 рублей, из них на топливо - 1 310 328,98 рублей.

По материалам данной проверки и на основании заявления главы городской администрации, против Копейка Сергея Ивановича было возбуждено уголовное дело, в результате которого также установлено, что в период времени с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года Копейка С.И., являясь директором «Управление ЖКХ», действуя от имени и в интересах данной организации, не перечислил в вышеуказанный период на расчётный счёт МО «Гусевский городской округ» полученные денежные средства по договору поручения от 31 декабря 2014 года. В итоге городу был причинён существенный материальный ущерб на общую сумму
1 423 863 рубля 43 копейки.

Уголовный кодекс Российской Федерации по ч. 1 ст. 201 УК РФ предусматривает наказание штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
318 просмотров   |   7 комментариев
0
Другие новости по теме
Сын Гусевского самосожженца: Несколько месяцев назад отец стал говорить, что за ним следят
Сын Гусевского самосожженца: Несколько месяцев назад отец стал говорить, что за ним следят
Гусевским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о вымогательстве
Гусевским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о вымогательстве
В Гусеве по факту гибели рабочего муниципального унитарного предприятия возбуждено уголовное дело
В Гусеве по факту гибели рабочего муниципального унитарного предприятия возбуждено уголовное дело
Операция «Трал» в Гусевском районе: ликвидирован наркопритон, изъяты наркотики и оружие
Операция «Трал» в Гусевском районе: ликвидирован наркопритон, изъяты наркотики и оружие
житель
# 1житель
надо было поделится
Сегодня, 12:05   ЦитироватьОтветить1
Гость Кекс
# 2Гость Кекс
Копейкино "предприятие" было организовано Картавым и Козловым, по тайной кличке 10% (прошу не путать с Фифти центом), когда в город его на нынешнее кресло посадил Сварщик. У них была цель поджать под свои свеже открытые конторки ЖКХ сферу, дерзко сдвинув Вакуленко, у которого все было в полном порядке (не забываем, что при нем НАШ ГОРОД 6 ЛЕТ ПОДРЯД СТАНОВИЛСЯ САМЫМ БЛАГОУСТРОЕННЫМ ГОРОДКОМ СРЕДИ ПРОВИНЦИЙ РФ!). Отрабатывали что могли, оставив крошки. Было открыто несколько организаций, где все время менялись директора и пилились бабки. Поэтому все прекрасно понимают откуда ноги растут. А Жека как всегда сухой выходит. Чему уже и удивляться не стоит. Никто не в курсе где сейчас Козлов работает и чем занят?
Сегодня, 13:05   ЦитироватьОтветить3
Гость Пупкин
# 3Гость Пупкин
в МУПе работают автовышки которые принадлежат г-ну Копейке который платит из муниципальной кассы в общаковскую кассу.
Сегодня, 13:37   ЦитироватьОтветить0
Логика
# 4Логика
А кто предполагал другой исход событий?????
Сегодня, 13:57   ЦитироватьОтветить0
Лактионов
# 5Лактионов
а у нас в Администрации и Мупах коррупционер каждый второй
Сегодня, 14:09   ЦитироватьОтветить0
Андрей
# 6Андрей
Следующим будет директор МБУ "Чистота". Готовьтесь, Михаил Николаевич!
Сегодня, 15:10   ЦитироватьОтветить0
смг4
# 7смг4
Полтора миллиона ущерб городу! Ай-я-яй! А мост, на который 70 миллионов было выделено, и строительство которого Китаев заморозил, это нормуль.
Сегодня, 15:12   ЦитироватьОтветить1

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Новости города Озёрска