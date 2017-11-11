Против директора МУП «Управление ЖКХ» возбуждено уголовное дело

11 ноябрь 2017, 11:57

Против директора МУП «Управление ЖКХ» Копейка Сергея Ивановича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями).



В сентябре этого года управлением УФСБ России по Калининградской области была инициирована проверка деятельности муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства», по результатам которой было установлено следующее:



Через кассу предприятия выделялись наличные денежные средства под отчет и закупались хозяйственные, расходные, строительные материалы, а также горюче-смазочные материалы (минуя заключение договоров и муниципальных контрактов) на содержание автотранспортных средств.



Выдача наличных денег под отчет производилась по непогашенной ранее задолженности по ранее полученным суммам наличных денежных средств, а также выдача всех денежных средств под отчет директору Копейке С.И. производилась без письменного заявления подотчетного лица, что нарушает п.6.3 Указание ЦБ РФ № 3210-У от 11.03.2014 года.



Наибольшие суммы были израсходованы через подотчет директором Копейкой С.И. и начальником технического участка Славинским А.В.. За 2015 год ими израсходовано 1 516 702,44 рублей, из них на топливо - 576 024 рублей, за 2016 год израсходовано 2 847 677,20 рублей, из них на топливо - 1 487 330,54 рублей и за 7 месяцев 2017 года 2 060 565,48 рублей, из них на топливо - 1 310 328,98 рублей.



По материалам данной проверки и на основании заявления главы городской администрации, против Копейка Сергея Ивановича было возбуждено уголовное дело, в результате которого также установлено, что в период времени с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года Копейка С.И., являясь директором «Управление ЖКХ», действуя от имени и в интересах данной организации, не перечислил в вышеуказанный период на расчётный счёт МО «Гусевский городской округ» полученные денежные средства по договору поручения от 31 декабря 2014 года. В итоге городу был причинён существенный материальный ущерб на общую сумму

1 423 863 рубля 43 копейки.



Уголовный кодекс Российской Федерации по ч. 1 ст. 201 УК РФ предусматривает наказание штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

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