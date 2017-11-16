Стройцентр
Новости / Общество

Гусевский округ одним из первых получил паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018

16 ноябрь 2017, 15:53
Гусевский округ одним из первых получил паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018
Муниципальное образование «Гусевский городской округ» стало одним из первых в области, которое получило паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов.

Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, по результатам акта проверки от 1 ноября 2017 года выполнены все необходимые мероприятия.
Теги: отопление отопительный сезон
251 просмотр   |   5 комментариев
0
Другие новости по теме
На ТЭЦ в Гусеве был произведён ремонт 3 паровых котлов и паровой турбины
На ТЭЦ в Гусеве был произведён ремонт 3 паровых котлов и паровой турбины
Подготовка жилищного фонда к отопительному периоду выполнена на 90,5%
Подготовка жилищного фонда к отопительному периоду выполнена на 90,5%
Подготовка к отопительному сезону идёт строго по графику
Подготовка к отопительному сезону идёт строго по графику
В Гусеве полным ходом идёт подготовка к отопительному сезону
В Гусеве полным ходом идёт подготовка к отопительному сезону
Гость серега
# 1Гость серега
уже месяц как отопление включено они только паспорт получили)
Сегодня, 16:14   ЦитироватьОтветить4
Алексей
# 2Алексей
Гость серега,
Паспорт по закону выдаётся до 15 ноября и не связан с началом отопительного сезона. Лишь бы что-то откоментировать.
Сегодня, 19:54   ЦитироватьОтветить0
Гость Пупкин
# 3Гость Пупкин
А с чем связан паспорт готовности к отопительному периоду 2017/2018? С температурой на марсе? С началом лета 2025? Давай расскажи гусевцам
Сегодня, 20:38   ЦитироватьОтветить1
Возмущённый
# 4Возмущённый
Почему так плохо отапливают народ и так нагло обирают??? Впаяли за ноябрь как за полный месяц. Кот жмётся к батарее и ловит малейшее тепло. Прокуратура,ауууу...
Сегодня, 23:02   ЦитироватьОтветить0
Возмущённый
# 5Возмущённый
Ошибся,за октябрь конечно...
Сегодня, 23:03   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Новости города Озёрска