Гусевский округ одним из первых получил паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018
16 ноябрь 2017, 15:53
Муниципальное образование «Гусевский городской округ» стало одним из первых в области, которое получило паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов.Теги: отопление отопительный сезон
Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, по результатам акта проверки от 1 ноября 2017 года выполнены все необходимые мероприятия.
Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, по результатам акта проверки от 1 ноября 2017 года выполнены все необходимые мероприятия.
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