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ДЮЦ города Гусева - участник III Всероссийского педагогического форума в Сколково

20 ноябрь 2017, 00:28
ДЮЦ города Гусева - участник III Всероссийского педагогического форума в Сколково
III Всероссийский педагогический форум «Технологический вектор в развитии образования 2017» - это ежегодная площадка как для представителей профессионального сообщества – педагогов и руководителей образовательных учреждений, так и для широкой общественности.

Это открытый форум для обмена опытом в вопросах российской и глобальной системы образования и способах распространения наиболее успешного профессионального педагогического опыта, инновационных практик, возможность рассказать о новых технологиях, разработках и технических решениях для системы образования.

Участниками Форума стала экспериментальная площадка ФИРО-ЛИНТЕХ г. Гусева - МАУ ДО «ДЮЦ».

Педагог Центра Шпилевая В.Г. 8 ноября провела открытый мастер-класс, а 9 ноября, в Деловой программе, в рамках Фестиваля экспериментальных площадок ФГАУ «ФИРО» с докладом выступили директор Центра Гаврилова Т.В. и куратор по развитию технического творчества ДЮЦ Марченко А.Н., которые рассказали об опыте работы ДЮЦ по развитию технического творчества, об интересных идеях и о сотрудничестве с Технополис GS и учреждениями города Гусева.

Более 260 педагогов стали участниками форума, в рамках которого состоялись: мастер-классы, Пленарная сессия, Фестиваль экспериментальных площадок ФГАУ «Федеральный институт развития образования», выставка проектов резидентов Сколково, награждение победителей Конкурса «Педагог сетевого столетия» и экскурсия в Международную гимназию и Технопарк Инновационного Центра реализуется Фондом «Сколково».

Результатом поездки представителей Гусева в Сколково стали новые знакомства, новые видения в развитии технического творчества в Детско-юношеском центре и возможность расширения связей с другими регионами и городами России.

Администрация Детско-юношеского центра выражает благодарность администрация МО «Гусевский городской округ», Управлению образования, Технополис GS, и ФИРО-Линтех за активную поддержку педагогов Центра в развитии технического творчества.

Дополнительную информацию можно посмотреть по ссылкам:
Гимназия 1517 (видео)
Список финалистов конкурса «Педагог сетевого столетия»
Информация о Пленарном заседании
Теги: ДЮЦ
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Деградация скольково
# 1Деградация скольково
А месяцем ранее
Форум «Открытые инновации» проходит в «Сколково» с 16 по 18 октября. Главной его темой в 2017 году стала цифровая экономика. На форуме было представлено высокотехнологичное мусорное ведро, разработанное учёными инноваторами из сколково. Как видно на фото, наклейки на закрытой крышке урны предполагают три отделения для раздельного сбора пластика, бумаги и прочих отходов. А внутри как всегда обман. Инновации налицо. или деградация инновации...?.
Сегодня, 06:36   ЦитироватьОтветить0
Деградация скольково
# 2Деградация скольково
Сегодня, 06:40   ЦитироватьОтветить0

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