ДЮЦ города Гусева - участник III Всероссийского педагогического форума в Сколково

20 ноябрь 2017, 00:28

III Всероссийский педагогический форум «Технологический вектор в развитии образования 2017» - это ежегодная площадка как для представителей профессионального сообщества – педагогов и руководителей образовательных учреждений, так и для широкой общественности.Это открытый форум для обмена опытом в вопросах российской и глобальной системы образования и способах распространения наиболее успешного профессионального педагогического опыта, инновационных практик, возможность рассказать о новых технологиях, разработках и технических решениях для системы образования.Участниками Форума стала экспериментальная площадка ФИРО-ЛИНТЕХ г. Гусева - МАУ ДО «ДЮЦ».Педагог Центра Шпилевая В.Г. 8 ноября провела открытый мастер-класс, а 9 ноября, в Деловой программе, в рамках Фестиваля экспериментальных площадок ФГАУ «ФИРО» с докладом выступили директор Центра Гаврилова Т.В. и куратор по развитию технического творчества ДЮЦ Марченко А.Н., которые рассказали об опыте работы ДЮЦ по развитию технического творчества, об интересных идеях и о сотрудничестве с Технополис GS и учреждениями города Гусева.Более 260 педагогов стали участниками форума, в рамках которого состоялись: мастер-классы, Пленарная сессия, Фестиваль экспериментальных площадок ФГАУ «Федеральный институт развития образования», выставка проектов резидентов Сколково, награждение победителей Конкурса «Педагог сетевого столетия» и экскурсия в Международную гимназию и Технопарк Инновационного Центра реализуется Фондом «Сколково».Результатом поездки представителей Гусева в Сколково стали новые знакомства, новые видения в развитии технического творчества в Детско-юношеском центре и возможность расширения связей с другими регионами и городами России.Администрация Детско-юношеского центра выражает благодарность администрация МО «Гусевский городской округ», Управлению образования, Технополис GS, и ФИРО-Линтех за активную поддержку педагогов Центра в развитии технического творчества.Дополнительную информацию можно посмотреть по ссылкам: