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ЖКХ на востоке области испытывает проблему с рабочими кадрами

20 ноябрь 2017, 13:17
Проблему кадров для управляющих компаний затронула газета «Городской управдом». О данной проблеме в Гусевском городском округе рассказал директор УК «РЦ-Гусев» Александр Вакуленко.

«На востоке области проблема, в первую очередь, с рабочими кадрами. Зарплаты маленькие, народ едет в Калининград. Нужны теплотехники, сантехники, слесари, квалифицированные сварщики. Очень нужны каменщики – на селе еще хватает домов с печным отоплением. Вообще, мастера общестроительных работ всегда востребованы, и не только в управляющих компаниях. Кроме того, приходится признать, что не все УК могут себе позволить главного инженера по технической эксплуатации многоквартирных домов, и не только потому, что хороший специалист дорого стоит, но и потому, что людей с таким профессиональным опытом просто очень мало», - рассказал Александр Вакуленко.

Полностью статью можно прочитать на сайте газеты «Городской управдом».
Теги: ЖКХ
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Осёл
# 1Осёл
Опаньки стюардессу откопали)
Сегодня, 13:49   ЦитироватьОтветить2
житель
# 2житель
С компании РЦ -Гусев люди бегут там самые низкие зарплаты.
Сегодня, 18:46   ЦитироватьОтветить2
житель
# 3житель
житель,
люди бегут не от зарплат , бегут от неадекватного Вакуленко !!!!!!!!
Сегодня, 19:01   ЦитироватьОтветить4
житель
# 4житель
Как платят так и работают день прошел и ..... с ним.
Сегодня, 19:47   ЦитироватьОтветить1
Кулич
# 5Кулич
Ага, Копейку выкинули, как кота помойного, теперь Вакуленко лобируют. Смешно
Сегодня, 19:50   ЦитироватьОтветить2
андрей
# 6андрей
1 рубь в деь мона и поработаь
Сегодня, 19:56   ЦитироватьОтветить1
Рабочий
# 7Рабочий
Работал у Вакуленко и у Копейки , Вакуленко платит больше и порядок у Вакуленко больше, а в общем и там и там платят мало.
Сегодня, 20:48   ЦитироватьОтветить2
Местный житель
# 8Местный житель
Хотя бы в домах что-нибудь делал, а то только деньги собирает
Сегодня, 20:58   ЦитироватьОтветить0
Гость гость
# 9Гость гость
Копейка обещал много , но ничего не сделал
Сегодня, 21:43   ЦитироватьОтветить0

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