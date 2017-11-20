ЖКХ на востоке области испытывает проблему с рабочими кадрами
20 ноябрь 2017, 13:17
Проблему кадров для управляющих компаний затронула газета «Городской управдом». О данной проблеме в Гусевском городском округе рассказал директор УК «РЦ-Гусев» Александр Вакуленко.Теги: ЖКХ
«На востоке области проблема, в первую очередь, с рабочими кадрами. Зарплаты маленькие, народ едет в Калининград. Нужны теплотехники, сантехники, слесари, квалифицированные сварщики. Очень нужны каменщики – на селе еще хватает домов с печным отоплением. Вообще, мастера общестроительных работ всегда востребованы, и не только в управляющих компаниях. Кроме того, приходится признать, что не все УК могут себе позволить главного инженера по технической эксплуатации многоквартирных домов, и не только потому, что хороший специалист дорого стоит, но и потому, что людей с таким профессиональным опытом просто очень мало», - рассказал Александр Вакуленко.
Полностью статью можно прочитать на сайте газеты «Городской управдом».
«На востоке области проблема, в первую очередь, с рабочими кадрами. Зарплаты маленькие, народ едет в Калининград. Нужны теплотехники, сантехники, слесари, квалифицированные сварщики. Очень нужны каменщики – на селе еще хватает домов с печным отоплением. Вообще, мастера общестроительных работ всегда востребованы, и не только в управляющих компаниях. Кроме того, приходится признать, что не все УК могут себе позволить главного инженера по технической эксплуатации многоквартирных домов, и не только потому, что хороший специалист дорого стоит, но и потому, что людей с таким профессиональным опытом просто очень мало», - рассказал Александр Вакуленко.
Полностью статью можно прочитать на сайте газеты «Городской управдом».
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