Руководство МУП «Гусевтеплосеть» привлечено к административной ответственности

24 ноябрь 2017, 17:32

Управлением Роскомнадзора по Калининградской области приняты меры в отношении юридических лиц МУП «Гусевтеплосеть», МУП «Балтийские объединенные коммунальные системы», не представивших информацию по обработке персональных данных по требованию Управления Роскомнадзора, в установленный законом срок.



В отношении указанных юридических лиц были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 19.7 КоАП РФ и направлены мировому судье для дальнейшего рассмотрения.



Мировым судом МУП «Гусевтеплосеть», МУП «Балтийские объединенные коммунальные системы» признаны виновными в совершении административного правонарушении и назначены административные наказания.

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