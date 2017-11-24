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Руководство МУП «Гусевтеплосеть» привлечено к административной ответственности

24 ноябрь 2017, 17:32
Руководство МУП «Гусевтеплосеть» привлечено к административной ответственности
Управлением Роскомнадзора по Калининградской области приняты меры в отношении юридических лиц МУП «Гусевтеплосеть», МУП «Балтийские объединенные коммунальные системы», не представивших информацию по обработке персональных данных по требованию Управления Роскомнадзора, в установленный законом срок.

В отношении указанных юридических лиц были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 19.7 КоАП РФ и направлены мировому судье для дальнейшего рассмотрения.

Мировым судом МУП «Гусевтеплосеть», МУП «Балтийские объединенные коммунальные системы» признаны виновными в совершении административного правонарушении и назначены административные наказания.
Теги: Роскомнадзор Гусевтеплосеть
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