В Гусеве инспекторы ГИБДД вместе с детьми провели акцию, приуроченную ко Дню матери
27 ноябрь 2017, 13:31
В городе Гусеве инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения совместно с воспитанниками подготовительной группы детского сада №14 провели информационно-пропагандистское мероприятие около детского сада, поздравляя всех женщин, пришедших за своими детьми, с Днем матери.акция полиция день матери
Мальчишки и девчонки дарили мамам и бабушкам белых голубей и ангелочков, которых сделали своими руками из бумаги.
Полицейские, поздравляя женщин с праздником, призывали их всегда заботиться о безопасности детей: обучать их Правилам дорожного движения, собственным примером показывать, как правильно вести себя на дороге.
Мальчишки и девчонки дарили мамам и бабушкам белых голубей и ангелочков, которых сделали своими руками из бумаги.
Полицейские, поздравляя женщин с праздником, призывали их всегда заботиться о безопасности детей: обучать их Правилам дорожного движения, собственным примером показывать, как правильно вести себя на дороге.
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