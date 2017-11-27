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В Гусеве инспекторы ГИБДД вместе с детьми провели акцию, приуроченную ко Дню матери

27 ноябрь 2017, 13:31
В Гусеве инспекторы ГИБДД вместе с детьми провели акцию, приуроченную ко Дню матери
В городе Гусеве инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения совместно с воспитанниками подготовительной группы детского сада №14 провели информационно-пропагандистское мероприятие около детского сада, поздравляя всех женщин, пришедших за своими детьми, с Днем матери.

Мальчишки и девчонки дарили мамам и бабушкам белых голубей и ангелочков, которых сделали своими руками из бумаги.

Полицейские, поздравляя женщин с праздником, призывали их всегда заботиться о безопасности детей: обучать их Правилам дорожного движения, собственным примером показывать, как правильно вести себя на дороге.
Теги: акция полиция день матери
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