Эдиль Эдиль
/ / / Детский сад №5 открыл двери в детство!
Информационный сайт города Гусева

Детский сад №5 открыл двери в детство!

20 мая 2019, 18:23
Детский сад №5 открыл двери в детство!
День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, которая предоставляет им возможность познакомиться с дошкольным образовательным учреждением, его традициями, правилами, задачами воспитательно-образовательного процесса. Ежегодно весной МАДОУ «Детский сад № 5» открывает свои двери семьям воспитанников и педагогам ДОУ. С самого утра родители воспитанников имеют возможность присутствовать на режимных моментах, открытых занятиях и досуговой деятельности.

В этом году утро началось необычно, так как на утренней гимнастике вместо инструктора по физической культуре появился сказочный герой. С ним дети подготовительной группы активно участвовали в выполнении физических упражнений, демонстрировали умения и навыки под весёлую музыку. В роли героя выступил инструктор по физической культуре Фокин А.В.

В каждой возрастной группе был разработан и реализован собственный план мероприятий. Так в группе раннего возраста № 2 прошла образовательная деятельность по социально-коммуникативному развитию «Мамины помощники» под руководством педагога-психолога Шмелёвой А. В. Самые младшие дошкольники учились правильно помогать своим родителям.

Закрепили знания по правилам дорожного движения в младшей группе № 8. Воспитатель Романюк Э.В. провела образовательную деятельность по художественному развитию на тему: «Светофор». В конце занятия у ребят получилась целая галерея аппликаций-светофоров.

В средней группе № 9 Ноздрачева О.Д. представила организованную образовательную деятельность по формированию элементарных математических представлений «Играем и считаем». Ребята путешествовали в стране Математики, изучали геометрические фигуры, выполняли различные математические задачи, играли с царицей страны Математики и многое другое.

Музыкальный руководитель Козинская Л.Н учила детей различать жанры, развивала музыкальные способности дошкольников младшей группе № 12 в занятии «Узнай, что делает кукла?».

Удалых Е.Н. путешествовала с детьми средней группы № 3 по Африке. В ООД по познавательному развитию «Мы спешим на помощь» ребята учились заботиться о своём здоровье, разгадывали загадки доктора Айболита и многое другое.

Под руководством Качкан Л.В. закрепляли знания о правилах пожарной безопасности в повседневной жизни ребята подготовительной группы № 7 в ООД по пожарной безопасности «Знают все прекрасно — с огнём шутить опасно!».

В старшей группе № 10 Шлячина К.В. использовала нетрадиционную технику аппликации из салфеток для закрепления знаний по правилам дорожного движения в организованной образовательной деятельности по теме: «Вот дорожный переход — осторожно пешеход!»

Настоящим праздником с приглашением инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» капитаном полиции Ананьевой В.В. получилось спортивно-игровое развлечение по ПДД «Знатоки дорожных знаков», которое провели Боева Е.А. и Кресс И.М. в подготовительной группе № 4.

Общаясь между собой, родители и воспитатели смогли передать друг другу опыт воспитания своих малышей в саду и дома, поделиться новыми идеями, как сделать каждый день ребёнка радостным и познавательным. Подобное взаимодействие очень важно. И педагоги, и родители выразили надежду, что диалог, прозвучавший в ходе Дня открытых дверей, получит своё продолжение в повседневной работе детского сада, а также в совместных мероприятиях: праздниках и творческих конкурсах, что позволит детям ярче раскрыть свои таланты. Самая высокая оценка работы ДОУ — улыбающиеся и счастливые лица детей и их родителей!
День открытых дверей детский сад
126 просмотров
0 голосов
Другие новости по теме
Четыре Гусевских дошкольных учреждения прошли заочный этап конкурса «Балтийские звёздочки науки»
Четыре Гусевских дошкольных учреждения прошли заочный этап конкурса «Балтийские звёздочки науки»
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
В детском саду №11 прошел муниципальный Рождественский фестиваль «Сияние Звезды-2018»
В детском саду №11 прошел муниципальный Рождественский фестиваль «Сияние Звезды-2018»
В ДЮЦ прошел день открытых дверей
В ДЮЦ прошел день открытых дверей

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров