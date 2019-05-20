Детский сад №5 открыл двери в детство!

20 мая 2019, 18:23

День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, которая предоставляет им возможность познакомиться с дошкольным образовательным учреждением, его традициями, правилами, задачами воспитательно-образовательного процесса. Ежегодно весной МАДОУ «Детский сад № 5» открывает свои двери семьям воспитанников и педагогам ДОУ. С самого утра родители воспитанников имеют возможность присутствовать на режимных моментах, открытых занятиях и досуговой деятельности.



В этом году утро началось необычно, так как на утренней гимнастике вместо инструктора по физической культуре появился сказочный герой. С ним дети подготовительной группы активно участвовали в выполнении физических упражнений, демонстрировали умения и навыки под весёлую музыку. В роли героя выступил инструктор по физической культуре Фокин А.В.



В каждой возрастной группе был разработан и реализован собственный план мероприятий. Так в группе раннего возраста № 2 прошла образовательная деятельность по социально-коммуникативному развитию «Мамины помощники» под руководством педагога-психолога Шмелёвой А. В. Самые младшие дошкольники учились правильно помогать своим родителям.



Закрепили знания по правилам дорожного движения в младшей группе № 8. Воспитатель Романюк Э.В. провела образовательную деятельность по художественному развитию на тему: «Светофор». В конце занятия у ребят получилась целая галерея аппликаций-светофоров.



В средней группе № 9 Ноздрачева О.Д. представила организованную образовательную деятельность по формированию элементарных математических представлений «Играем и считаем». Ребята путешествовали в стране Математики, изучали геометрические фигуры, выполняли различные математические задачи, играли с царицей страны Математики и многое другое.



Музыкальный руководитель Козинская Л.Н учила детей различать жанры, развивала музыкальные способности дошкольников младшей группе № 12 в занятии «Узнай, что делает кукла?».



Удалых Е.Н. путешествовала с детьми средней группы № 3 по Африке. В ООД по познавательному развитию «Мы спешим на помощь» ребята учились заботиться о своём здоровье, разгадывали загадки доктора Айболита и многое другое.



Под руководством Качкан Л.В. закрепляли знания о правилах пожарной безопасности в повседневной жизни ребята подготовительной группы № 7 в ООД по пожарной безопасности «Знают все прекрасно — с огнём шутить опасно!».



В старшей группе № 10 Шлячина К.В. использовала нетрадиционную технику аппликации из салфеток для закрепления знаний по правилам дорожного движения в организованной образовательной деятельности по теме: «Вот дорожный переход — осторожно пешеход!»



Настоящим праздником с приглашением инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» капитаном полиции Ананьевой В.В. получилось спортивно-игровое развлечение по ПДД «Знатоки дорожных знаков», которое провели Боева Е.А. и Кресс И.М. в подготовительной группе № 4.



Общаясь между собой, родители и воспитатели смогли передать друг другу опыт воспитания своих малышей в саду и дома, поделиться новыми идеями, как сделать каждый день ребёнка радостным и познавательным. Подобное взаимодействие очень важно. И педагоги, и родители выразили надежду, что диалог, прозвучавший в ходе Дня открытых дверей, получит своё продолжение в повседневной работе детского сада, а также в совместных мероприятиях: праздниках и творческих конкурсах, что позволит детям ярче раскрыть свои таланты. Самая высокая оценка работы ДОУ — улыбающиеся и счастливые лица детей и их родителей!

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