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Ремонтные работы учреждений здравоохранения в Гусеве идут полным ходом

27 ноябрь 2017, 16:12
Ремонтные работы учреждений здравоохранения в Гусеве идут полным ходом
Администрация МО «Гусевский городской округ» продолжает мониторинг по выполнению ремонтных работ учреждений здравоохранения. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как сообщил на оперативном совещании директор МАУ «Служба заказчика-застройщика» Эдуард Грезев, на сегодняшний день выполнены все демонтажные работы и началась отделка стен и потолков в отделении дневного стационара Гусевской ЦРБ.

Приступили к ремонту крыльца здания Женской консультации и отделения дневного стационара, с установкой пандуса для маломобильных групп населения.

Также на сегодняшний день приступили к ремонту детского стоматологического отделения ГБУЗ «Гусевская ЦРБ».
Теги: больница ремонт
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