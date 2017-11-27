Ремонтные работы учреждений здравоохранения в Гусеве идут полным ходом
27 ноябрь 2017, 16:12
Администрация МО «Гусевский городской округ» продолжает мониторинг по выполнению ремонтных работ учреждений здравоохранения. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.больница ремонт
Как сообщил на оперативном совещании директор МАУ «Служба заказчика-застройщика» Эдуард Грезев, на сегодняшний день выполнены все демонтажные работы и началась отделка стен и потолков в отделении дневного стационара Гусевской ЦРБ.
Приступили к ремонту крыльца здания Женской консультации и отделения дневного стационара, с установкой пандуса для маломобильных групп населения.
Также на сегодняшний день приступили к ремонту детского стоматологического отделения ГБУЗ «Гусевская ЦРБ».
Как сообщил на оперативном совещании директор МАУ «Служба заказчика-застройщика» Эдуард Грезев, на сегодняшний день выполнены все демонтажные работы и началась отделка стен и потолков в отделении дневного стационара Гусевской ЦРБ.
Приступили к ремонту крыльца здания Женской консультации и отделения дневного стационара, с установкой пандуса для маломобильных групп населения.
Также на сегодняшний день приступили к ремонту детского стоматологического отделения ГБУЗ «Гусевская ЦРБ».
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