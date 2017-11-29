В направлении Гусева добавлены дополнительные автобусные рейсы для перевозки людей

29 ноябрь 2017, 17:32

28 ноября в Калининграде прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством заместителя председателя правительства Калининградской области Александра Рольбинова.



В мероприятии приняли участие министр развития инфраструктуры Елена Дятлова, заместитель начальника регионального управления ГИБДД УМВД России Александр Михалевич, врио заместителя начальника Управления государственного автодорожного надзора по Калининградской области Игорь Обыночный, депутаты, представители общественных организаций.



Как отметил зампред, вопрос пресечения несанкционированных пассажирских перевозок остается в центре внимания областных властей.



«Проводимая работа регионального министерства развития инфраструктуры совместно с Госавтоинспекцией и еженедельные рейды дают результаты: в настоящий момент пассажиропоток у официальных перевозчиков вырос. Вместе с тем это потребовало изменений маршрутной сети. В соответствие с жалобами жителей проведена корректировка расписания движения автобусов и количества подвижного состава», – подчеркнул Александр Рольбинов.



В частности, в направлении «Гусев – Калининград» добавлены 12 рейсов, «пос. Чернышевское – г. Гусев» – 14 дополнительных рейсов еженедельно. Обеспечен резерв автобусов среднего класса. Также возникла необходимость в увеличении количества транспортных средств из Калининграда в поселок Лесная Дача и Гвардейск. В общей сложности на межмуниципальных маршрутах добавлены 145 дополнительных рейсов.

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