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Новости / Общество

В направлении Гусева добавлены дополнительные автобусные рейсы для перевозки людей

29 ноябрь 2017, 17:32
28 ноября в Калининграде прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством заместителя председателя правительства Калининградской области Александра Рольбинова.

В мероприятии приняли участие министр развития инфраструктуры Елена Дятлова, заместитель начальника регионального управления ГИБДД УМВД России Александр Михалевич, врио заместителя начальника Управления государственного автодорожного надзора по Калининградской области Игорь Обыночный, депутаты, представители общественных организаций.

Как отметил зампред, вопрос пресечения несанкционированных пассажирских перевозок остается в центре внимания областных властей.

«Проводимая работа регионального министерства развития инфраструктуры совместно с Госавтоинспекцией и еженедельные рейды дают результаты: в настоящий момент пассажиропоток у официальных перевозчиков вырос. Вместе с тем это потребовало изменений маршрутной сети. В соответствие с жалобами жителей проведена корректировка расписания движения автобусов и количества подвижного состава», – подчеркнул Александр Рольбинов.

В частности, в направлении «Гусев – Калининград» добавлены 12 рейсов, «пос. Чернышевское – г. Гусев» – 14 дополнительных рейсов еженедельно. Обеспечен резерв автобусов среднего класса. Также возникла необходимость в увеличении количества транспортных средств из Калининграда в поселок Лесная Дача и Гвардейск. В общей сложности на межмуниципальных маршрутах добавлены 145 дополнительных рейсов.
Теги: автоколонна автоперевозки
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mamochka
# 1mamochka
Не удержусь от комментария. Ни разу не участвовала в дискуссиях о перевозках.
Но сегодня удосужилась быть пассажиром гусевских авиалиний.
Уважаемая госпожа Филатова, чем Ваши перевозки отличаются от маршруток? Ваш автобус вместо назначенного времени отправления Калининград-Гусев отправился только после того, как набрал пассажиров на все места автобуса! Отправление было в итоге с опозданием на 15 минут.
Автобус весь скрипел на поворотах и жутко вибрировал на идеально гладкой дороге.
Вчера, 18:54   ЦитироватьОтветить7
Я
# 2Я
mamochka,
Ухаха. Спасибо, насмешила. Идеально гладкие дороги. Шутка года.
Что вы там курите?
Зачем так палиться на враньё?
Что-нибудь по правдивей придумайте.
Вчера, 19:45   ЦитироватьОтветить0
Юрий Лактионов
# 3Юрий Лактионов
Помню, что собирались подписи в интернете за пуск дизельэлектропоезда до Калининграда. Но потом было разъяснено, что подписи не жителей и поэтому правительство области не обратит на петицию внимание.
Сейчас остались желающие собирать подписи? Готов участвовать в их сборе.
Вчера, 21:07   ЦитироватьОтветить0
пешеход
# 4пешеход
а мамочка и не палится на вранье, а пишет как есть... с сожалением и досадой от безвыходности пересел на автобусы этой госпожи и тоже подмечаю это безобразие... складывается впечатление, что они себя теперь представляют монополистами в этой сфере после исчезновения маршруток со всеми вытекающими последствиями (типа у вас выбора нет, тряситесь в том, что вам предлагают, терпите и соглашайтесь с тем, как происходит)
Вчера, 21:10   ЦитироватьОтветить1

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