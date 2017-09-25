В региональном правительстве обсуждаются вопросы ужесточения мер для нелегальных перевозчиков

25 сентябрь 2017, 17:26

В понедельник, 25 сентября, под руководством врио вице-премьера правительства Калининградской области Александра Рольбинова в связи с произошедшим на федеральной автотрассе А-229 дорожно-транспортным происшествием с тяжкими последствиями прошло внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.



В мероприятии приняли участие руководитель министерства развития инфраструктуры Елена Дятлова, врио начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Геннадий Бубенов, директор филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в Калининграде Екатерина Урбанович, областные перевозчики, общественники.



В рамках заседания был поднят вопрос об организации пассажирских перевозок в регионе.



«У министерства развития инфраструктуры не так много полномочий в осуществлении проверки так называемых «нелегалов». Необходимо объединить усилия с силовыми структурами. Со своей стороны мы также готовы выйти с законодательной инициативой в областную Думу по вопросу увеличения штрафов для перевозчиков, не выполняющих требования законодательства», - сказал Елена Дятлова.



«Официальные и нелегальные перевозчики работают в неравных условиях. «Нелегалы» не тратятся медицинское обследование водителей, страховку, проверку технического состояния подвижного состава, что позволяет им заниматься демпингом в отношении цены на билет. Таким образом, пассажиры, экономя деньги, рискуют жизнью. С населением надо провести дополнительную разъяснительную кампанию и увеличить число оперативно-профилактических мероприятий», - отметил Александр Рольбинов.



Было решено проработать вопрос организации временных стационарных постов ГИБДД на аварийно-опасных участках с целью контроля за пассажирскими перевозками.



«Легальный перевозчик, во-первых, имеет для пассажиров страховку, страхование входит в стоимость билетов. Во-вторых, водители находятся под контролем: соблюдается режим труда и отдыха, проводится медицинское обследование. В-третьих, каждый автобус оснащен системой «Глонасс». Это значит, что оперативная информация моментально направляется в контрольные службы автоматически. Также мы можем отследить график и режим движения автобуса и точно понимать, превышал водитель скорость или нет. Конечно, мы не застрахованы ни от чего в жизни. Но когда есть меры контроля, пользоваться транспортными средствами официальных перевозчиков гораздо безопасней для жизни. Мы хотим акцентировать внимание жителей региона на этом», - подчеркнул президент некоммерческого партнерства «Калининградский региональный транспорт» Владимир Гренц. Он также отметил, что после произошедшей трагедии были проведены дополнительные проверки автопарка и проведен инструктаж с водителями.



Кроме того, на заседании обсудили текущий ход ремонта дороги, где произошла авария.



«Мы брали на себя повышенные обязательства и в соответствии с графиком, как и планировалось в этом году, откроем движение на участке федеральной трассы «Калининград-Черняховск-Нестеров» с 41 по 45 километр 9 октября. Выполним работы в намеченное время», - проинформировал представитель генерального подрядчика, начальник строительного управления ЗАО «ВАД» по Калининградской области Олег Надеждин.

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