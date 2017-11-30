В Центре «Росток» библиотекарь Детской библиотеки провела познавательное мероприятие

30 ноябрь 2017, 12:12

Познавательный час «В мире сказок Андерсена» провела для воспитанников центра «Росток» библиотекарь Людмила Васильевна Экс.



Факты из биографии знаменитого датского писателя, истории создания сказок «Дюймовочка», «Цветы маленькой Иды» и других - обо всем этом ребята узнали от библиотекаря.

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