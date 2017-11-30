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В Центре «Росток» библиотекарь Детской библиотеки провела познавательное мероприятие

30 ноябрь 2017, 12:12
В Центре «Росток» библиотекарь Детской библиотеки провела познавательное мероприятие
Познавательный час «В мире сказок Андерсена» провела для воспитанников центра «Росток» библиотекарь Людмила Васильевна Экс.

Факты из биографии знаменитого датского писателя, истории создания сказок «Дюймовочка», «Цветы маленькой Иды» и других - обо всем этом ребята узнали от библиотекаря.
Теги: библиотека Росток
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Василий
# 1Василий
а слабо видать --а походу не в курсе что был такой Будда или хотя бы Кришна за тысячу лет до Иисуса-детям рассказать что они нас считают поедателями мертвечины
Вчера, 22:10   ЦитироватьОтветить0
Василий
# 2Василий
я имею в виду чему вы учите детей какой хренью забиваете им голову--не потому ли здесь дибил на дибиле вечером страшно из дома выйти без пистолета
Вчера, 22:15   ЦитироватьОтветить0
Василий
# 3Василий
Шрила Прабхупада сказал как то в интервью--мы не болеем смертельными болезнями потому что не едим мясо--а ведь санскрит очень перекликается с русским языком--куда ушло древнее знание????
Вчера, 22:23   ЦитироватьОтветить0
Василий
# 4Василий
но я верю в наших детей-они не такие лицемерные как мы
Вчера, 22:26   ЦитироватьОтветить0
Василий
# 5Василий
чему бы их там эти сумашедшие бабки не грузили
Вчера, 22:27   ЦитироватьОтветить0

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