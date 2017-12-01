Стройцентр
Новости / Общество

Тротуар рядом с городским стадионом ремонтируют на сэкономленные средства

1 декабрь 2017, 12:04
Тротуар рядом с городским стадионом ремонтируют на сэкономленные средства
В Гусеве начались работы по капитальному ремонту пешеходной дорожки от городского стадиона до спортивного зала МОУ СОШ №1 им.С.И. Гусева, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ремонт данного участка выполняется за счет экономии средств, которая образовалась после завершения строительства тротуара нечетной стороны ул. Малахова в рамках Программы конкретных дел.

Напомним, что решение продолжить благоустройство территорий рядом с образовательными учреждениями было принято на выездном совещании, которое проводил глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов.
Теги: ремонт программа конкретных дел
335 просмотров   |   2 комментария
0
Другие новости по теме
Завершен ремонт тротуара на нечетной стороне улицы Малахова
Завершен ремонт тротуара на нечетной стороне улицы Малахова
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Администрация Гусева проводит ряд конкурсов на выполнение работ по ремонту домов
Администрация Гусева проводит ряд конкурсов на выполнение работ по ремонту домов
читатель новостей
# 1читатель новостей
а почему бы за счет экономии не выровнять хотя бы без тротуарные улициы -Садовые ,Калининградскую,Тихий и т.д. и короче весь " собачий"- там ведь тоже дети ходят и прочие люди.
Вчера, 20:15   ЦитироватьОтветить1
бесит
# 2бесит
Жители этих улиц сами засыпали ливневые канавы вдоль дорог.Воде некуда стекать вот и стоит на дороге.И грейдер не поможет. Откапывайте канавы ровнять бессмысленно.
Вчера, 20:25   ЦитироватьОтветить2

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»