Тротуар рядом с городским стадионом ремонтируют на сэкономленные средства
1 декабрь 2017, 12:04
В Гусеве начались работы по капитальному ремонту пешеходной дорожки от городского стадиона до спортивного зала МОУ СОШ №1 им.С.И. Гусева, - рассказали в пресс-службе городской администрации.ремонт программа конкретных дел
Ремонт данного участка выполняется за счет экономии средств, которая образовалась после завершения строительства тротуара нечетной стороны ул. Малахова в рамках Программы конкретных дел.
Напомним, что решение продолжить благоустройство территорий рядом с образовательными учреждениями было принято на выездном совещании, которое проводил глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов.
Ремонт данного участка выполняется за счет экономии средств, которая образовалась после завершения строительства тротуара нечетной стороны ул. Малахова в рамках Программы конкретных дел.
Напомним, что решение продолжить благоустройство территорий рядом с образовательными учреждениями было принято на выездном совещании, которое проводил глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов.
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