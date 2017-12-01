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В ДЮЦ прошли интересные и познавательные мероприятия, приуроченные ко Дню матери

1 декабрь 2017, 12:27
В ДЮЦ прошли интересные и познавательные мероприятия, приуроченные ко Дню матери
Слово «мама» - одно из самых древних на Земле. А для нас это слово – самое главное, ведь мама – самый близкий и родной человек. Максим Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя».

В преддверии международного праздника – Дня матери – в МАУ ДО «ДЮЦ» проводился ряд интересных и познавательных мероприятий. Это и увлекательные беседы, которые прославляли семейные ценности, уважительное отношение к женщинам и матерям, и акции, и видеопоздравления, и тематические занятия. Организованы конкурс презентаций «Моя мама лучшая на свете», выставка рисунков «Портрет моей мамы», фотоконкурс «Фото с мамой», в которых дети представили фотографии своих мам, выразившие всю нежность, любовь, заботу и внимание к самым близким и родным. Было организовано несколько мастер-классов для наших обучающихся по изготовлению поделок-подарков для мам, ведь подарки, изготовленные детскими руками, - всегда очень дороги любой маме. Приятно когда твой малыш старается, увлечен творчеством, мастерит что-то интересное.

В нашем Центре постоянно проводится огромная работа по формированию в детских сердцах, в детском сознании почитания, уважения и любви не только к своей собственной маме, но и к Матери вообще, как общечеловеческой ценности, близкой и дорогой всем народам Земли.

Каждое мероприятие получилось очень теплым и светлым, потому что посвящено самой нежной теме для любого сердца – и детского, и взрослого.

Коллектив МАУ ДО «ДЮЦ» сердечно поздравляет всех мам с этим замечательным праздником.
Теги: ДЮЦ день матери
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