Полицейские и волонтеры призвали водителей уважать права инвалидов и не занимать их парковки

4 декабрь 2017, 18:11

К Международному дню инвалидов инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» и волонтеры провели необычную акцию. Вместо штрафов нарушителям правил парковки на местах для инвалидов раздали специальные памятки-листовки. Тем, кого не оказалось в машине, флайеры оставили на лобовом стекле.



Сотрудник полиции вместе с представителями подросткового молодежного клуба Дома культуры города Гусева разъясняли водителям требования законодательства, обращая их внимание на знак «Инвалиды». Участников движения призвали уважать права людей с ограниченными физическими возможностями и быть особенно внимательными по отношению к пешеходам-инвалидам.

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