В Гусеве сотрудники полиции и подросткового клуба провели для дошколят игру «Умный пешеход»

2 февраль 2018, 16:15

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями подросткового молодежного клуба при Доме культуры города Гусева провели для воспитанников старшей и подготовительной групп детского сада №14 интерактивную игру «Умный пешеход» по Правилам дорожного движения.



В игровой форме полицейские повторили с дошкольниками, на какие дорожные знаки стоит особенно обращать внимание, что означают цвета светофора, как правильно переходить дорогу по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, а также для чего нужны световозвращающие элементы, как и где правильно размещать СВЭ.



Дети выступали в роли экспертов по знанию Правил дорожного движения и активно демонстрировали свои знания. За каждый правильный ответ ребенок получал фишку. Тем, кто за время игры набрал самое большое количество фишек, инспекторы ГИБДД вручили медали «Лучший знаток Правил дорожного движения». Помимо этого, всем детям подарили световозвращающие наклейки.



Проведение таких интерактивных игр, по мнению сотрудников Госавтоинспекции, способствует развитию познавательного интереса к знаниям и навыкам безопасного движения. Малыши с самого раннего возраста учатся быть самостоятельными и культурными участниками дорожного движения.

207 просмотров