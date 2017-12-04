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В Гусевском городском округе прошла памятная акция, приуроченная к Дню неизвестного солдата

4 декабрь 2017, 20:28
В Гусевском городском округе прошла памятная акция, приуроченная к Дню неизвестного солдата
Сегодня отдел молодежной политики администрации МО «Гусевский городской округ» совместно с сотрудниками МАУ «Городской дом культуры» провели памятную акцию, приуроченную к Дню неизвестного солдата. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие состоялось на окраине поселка Лермонтово, где находится обелиск неизвестному солдату, погибшему при штурме Гумбиннена зимой 1945 года.

Почтить память тех, кто храбро сражался, но не вернулся с боевых полей пришли председатель Гусевского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Дацюк, председатель Гусевского отделения Всероссийской общественной организации «Союз Чернобыль», подполковник в отставке Владимир Логвинович, член Совета ветеранов 18 Гвардейской Краснознаменной Ордена Суворова 2 степени мотострелковой дивизии Петр Будник, а также учащиеся МОУ «СОШ в п. Михайлово».

Представители общественных организаций выступили перед собравшимися с приветственным словом, напомнив о том как важно помнить подвиг тех, кто не жалея жизни боролся за нашу Родину, пускай мы и не знаем всех имен героев. После чего участники мероприятия почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к обелиску неизвестного солдата.
Теги: акция День неизвестного солдата
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Злодей
# 1Злодей
И снова выдаем желаемое за действительное？Данное захоронение ничего общего с Великой Отечественной Войной не имеет. В данной могиле захоронен один из служащих саперного батальона, востанавливающих уже в послевоенное время мосты. Но наши тугодумные власти, не захотев разбираться в истории и отрицая архивные документы, совместно с сотрудниками таможенного поста, решили превратить данную могилу, благоустроив ее, в могилу неизвестного солдата. Одни взяли шефство над ней, а вторые с помпой ежегодно проводят там меропрятия. Детей надо повозить по другим захоронениям, коих в округе предостаточно, в т.ч. не учтенных. Грабельки, лопатки раздать, пусть облагородят, а потом горячим чаем с бутербродами напоить и провести урок мужества. Вот тогда что то в их мозгах отложется, а так поморозили детей из под палки, цветочки положили и благоплучно до следующего года забыли. Других привезем.
Вчера, 20:54   ЦитироватьОтветить4

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