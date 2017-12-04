В Гусевском городском округе прошла памятная акция, приуроченная к Дню неизвестного солдата
4 декабрь 2017, 20:28
Сегодня отдел молодежной политики администрации МО «Гусевский городской округ» совместно с сотрудниками МАУ «Городской дом культуры» провели памятную акцию, приуроченную к Дню неизвестного солдата. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.акция День неизвестного солдата
Мероприятие состоялось на окраине поселка Лермонтово, где находится обелиск неизвестному солдату, погибшему при штурме Гумбиннена зимой 1945 года.
Почтить память тех, кто храбро сражался, но не вернулся с боевых полей пришли председатель Гусевского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Дацюк, председатель Гусевского отделения Всероссийской общественной организации «Союз Чернобыль», подполковник в отставке Владимир Логвинович, член Совета ветеранов 18 Гвардейской Краснознаменной Ордена Суворова 2 степени мотострелковой дивизии Петр Будник, а также учащиеся МОУ «СОШ в п. Михайлово».
Представители общественных организаций выступили перед собравшимися с приветственным словом, напомнив о том как важно помнить подвиг тех, кто не жалея жизни боролся за нашу Родину, пускай мы и не знаем всех имен героев. После чего участники мероприятия почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к обелиску неизвестного солдата.
Мероприятие состоялось на окраине поселка Лермонтово, где находится обелиск неизвестному солдату, погибшему при штурме Гумбиннена зимой 1945 года.
Почтить память тех, кто храбро сражался, но не вернулся с боевых полей пришли председатель Гусевского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Дацюк, председатель Гусевского отделения Всероссийской общественной организации «Союз Чернобыль», подполковник в отставке Владимир Логвинович, член Совета ветеранов 18 Гвардейской Краснознаменной Ордена Суворова 2 степени мотострелковой дивизии Петр Будник, а также учащиеся МОУ «СОШ в п. Михайлово».
Представители общественных организаций выступили перед собравшимися с приветственным словом, напомнив о том как важно помнить подвиг тех, кто не жалея жизни боролся за нашу Родину, пускай мы и не знаем всех имен героев. После чего участники мероприятия почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к обелиску неизвестного солдата.
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