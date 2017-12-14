В Центральной библиотеке прошла презентация эко-проекта «ООПТ - изучаем и сохраняем»

14 декабрь 2017, 15:24

13 декабря Центральная библиотека встретила участников эко-проекта «ООПТ - изучаем и сохраняем».



Библиотекари школьных библиотек и средних профессиональных учебных заведений, гости из Черняховска, представители общественной организации города Гусева «Зеленый город» познакомились с интересной видео презентацией Калининградского фонда «Исток».



Фонд «Исток» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, в текущем году реализовал экологический просветительский проект «Особо охраняемые природные территории – изучаем и сохраняем!».



Проект фонда «Исток» поддерживают правительство и муниципалитеты Калининградской области. Партнерами проекта выступают Балтийская АЭС и Национальный парк «Куршская коса». Все библиотеки Гусевского городского округа получили в подарок от фонда справочное издание «Природа Калининградской области. Старые парки и растения-региональные памятники природы»

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