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Сотрудники парка «Куршская коса» организовали незабываемую поездку для воспитанников центра «Росток»

15 марта 2018, 19:29
Сотрудники парка «Куршская коса» организовали незабываемую поездку для воспитанников центра «Росток»
13 марта 2018 года состоялась экскурсионная поездка воспитанников ГБУСО КО Центра «Росток» в национальный парк «Куршская коса». Поездку организовали сотрудники национального парка, принимающие деятельное участие в реализации грантового проекта Российского географического общества «Открывая заповедный мир».

Впечатлений от красот Куршской косы, рассказов научных сотрудников об особенностях природы «жемчужины» Калининградской области, изготовления сувениров собственными руками оказалось так много, что ребята, вернувшись домой, устроили конкурс рисунков о Косе. Мы очень надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Росток
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