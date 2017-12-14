Пожарно-спасательная часть города Гусева отметила 71 годовщину

14 декабрь 2017, 22:49

Сегодня отмечает день рождения пожарно-спасательная часть № 13 по охране Гусева. Именно в этот день 71 год тому назад был подписан приказ начальника отдела пожарной охраны областного УМВД о создании временной пожарной команды Гусева в составе начальника, командира отделения, его помощника и четырех бойцов. Первым начальником части, созданной в дальнейшем на базе пожарной команды, стал фронтовик Иван Степанович Тухмачев. Именно на его плечи легли заботы по строительству депо, подбору личного состава и укомплектованию подразделения техникой.



Сейчас ПСЧ № 13 возглавляет майор внутренней службы Дмитрий Костылев. Для его заместителя, Дмитрия Корсея, служба в пожарной охране – семейная традиция. В семидесятых годах прошлого века его отец, Троян Дмитриевич Корсей, служил инспектором пожарного надзора, а в девяностых - возглавлял пожарно-спасательный отряд Гусева. Но Дмитрий Троянович – не единственный представитель пожарной династии в ПСЧ № 13. Ветеран пожарной охраны Григорий Никифорович Андриец в течение четырнадцати лет работал водителем пожарного автомобиля, сейчас в пожарно-спасательной части Гусева трудится его сын Денис.



Ветераны этого подразделения, как правило, люди выдающиеся. Например, Иван Иосифович Дедов, который, отслужив в рядах Советской армии 27 лет, пришел в пожарную часть мастером газодымозащиты. В семидесятых он успел побывать и заместителем и начальником части. Не считался с личным временем, много сил и энергии отдавал поддержанию боевой готовности всех караулов подразделения, проводил учебу с личным составом по боевой подготовке, добивался хороших результатов по пожарно-прикладному спорту. Еще один ветеран вооруженных сил, Иван Тимофеевич Бирюков, пришел в часть простым пожарным. Его душа лежала не только к борьбе с огнем, но и к столярному делу. В свободное от несения дежурств время Бирюков лично ремонтировал помещения и оборудование родной части, вкладывая в это душу. Водитель пожарного автомобиля Леонид Иванович Братко лично разработал для газодымозащитной службы электронный экзаменатор. К сожалению, подробно обо всех ветеранах не расскажешь в короткой новостной заметке, но исторический формуляр пожарно-спасательной части Гусева бережно хранит память о каждом из них. Ежегодно в апреле проводятся встречи с чествованием ветеранов части, навещают они подразделения и в день его рождения. В гости приходят пожарные, водители спецавтомобилей, диспетчеры, инструкторы по пожарной профилактике: Борис Казимирович Сорока, Владимир Николаевич Яширин, Федор Федосович Силиченко, Антонина Алексеевна Ханявина, Геннадий Юрьевич Шнейдерис.



В современной пожарно-спасательной части Гусева работает 40 человек. Половина из них – опытные сотрудники, работающие не первое десятилетие. Четверть века в части трудятся командир отделения Геннадий Васильевич Метлушкин, водители пожарных автомобилей Александр Васильевич Лагутенков и Леонид Чеславович Борисевич.



Радиус выезда бойцов этого подразделения – 29 километров. Всего под контролем части 30 населенных пунктов, самый дальний из них – поселок Весново Краснознаменского района.

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