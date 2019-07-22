Совет ветеранов поздравил Гусевских пожарных с профессиональным праздником

22 июля 2019, 11:37

18 июля Совет ветеранов пришел поздравить Гусевских инспекторов государственного пожарного надзора с профессиональным праздником — Днем создания органов государственного пожарного надзора.



У входа в Гусевскую пожарную часть гостей встречали инспектор Госпожнадзора Елена Николаевна Шаповалова и подполковник внутренней службы в отставке Федор Федосович Силиченко.



На торжественную часть всех пригласили в уютную беседку на территории части. Гости расположились в дружественном круге. От имени общественной организации с приветственным словом обратился Председатель Совета Василий Иванович Коляго. Он отметил важность и особую ответственность, возложенную на органы государственного пожарного надзора, вручил поздравительный адрес отделу надзорной деятельности МЧС России по Калининградской области по Гусевскому, Озёрскому, Нестеровскому районам в лице инспектора Госпожнадзора Елены Николаевны Шаповаловой.



На органы Госпожнадзора возложены функции разработки противопожарных мероприятий, совершенствования работы по предотвращению пожаров и обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, хозяйственных объектов, надзор за состоянием пожарной безопасности организаций, контроль выполнения пожарно-профилактических мероприятий. Об этом на встрече рассказал полковник внутренней службы в запасе Александр Васильевич Захаренко. Он ранее возглавлял межрайонный отдел НД и ПР Гусевского городского округа и Нестеровского района.



Федор Федосович Силиченко, руководитель первичной организации ветеранов внутренней службы, рассказал историю Гусевской пожарной службы. Рассматривая фотографии, вспомнили каждого человека, причастного к охране жизни людей от пожаров.



В завершении официальной части прозвучала песня «Приходите в мой дом». Запевала Валентина Александровна Ишутинова, участник клуба «Надежда», а все — подпевали.



Затем познакомились с материальным и техническим оснащением пожарной части № 13.

272 просмотра