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На улице Утегенова модернизировали освещение на сэкономленные средства

18 декабрь 2017, 17:13
На улице Утегенова модернизировали освещение на сэкономленные средства
В Гусеве завершена установка фонарных столбов со светодиодными светильниками на улице Утегенова, д. 26/1-10. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, работы были проведены за счет сэкономленных средств, выделенных на реализацию Программы конкретных дел 2017 года.

В ближайшие дни начнутся работы по обустройству уличного освещения по ул. Школьной на территории физкультурно-оздоровительного комплекса.
Теги: программа конкретных дел Админстрация Гусевского района
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Чел
# 1Чел
Это в каком измерении произошла установка фонарей га Утегенова, каждый день прохожу по этой улице, на протяжении многих лет, новых светодиодных фонарей не видел. Обмануть решили, негодяи, опять бабло по карманам распихали, а народ... А народу и так пойдёт, главное чиновья *опа в тепле и сухости. Не хорошо господа - воры.
Вчера, 20:00   ЦитироватьОтветить7
житель Утегенова- насмешили
# 2житель Утегенова- насмешили
Так значит уже закончили программу-молодцы.В начале улицы заменили несколько штук-для отчета наверное.Тротуаров нет,освещения почти нет и три фуры -которые стоят и днем и ночью на проезжей части полностью перекрывая полосу. .Уже из-за этого было две аварии -благо люди не шли мимо в это время.
Вчера, 20:16   ЦитироватьОтветить2
житель Утегенова- насмешили
# 3житель Утегенова- насмешили
Забыл написать ,что до дома 26 и тротуар есть и освещение теперь появилось.А дальше по улице разве не люди живут,или просто светильники закончились.
Вчера, 20:22   ЦитироватьОтветить3
Гость Екатерина
# 4Гость Екатерина
Все гораздо проще господа, скорее всего в этих домах живет кто-то из работников красного дома.
За то как красиво написали, на улице Утегенова модернизировали освещение. МОЛОДЦЫ! И вообще не видела ниодного нового фонаря на улице. Или вы только лампочки поменяли, вкрутив их в старые фонари, которые людям огороды освещают, а не дорогу.
Вчера, 23:02   ЦитироватьОтветить3
Андрей. Гусев
# 5Андрей. Гусев
Да, раньше Каюков главный редактор хотя бы информацию проверял. А сейчас пишит, что хозяин прикажет. Эх, журналист. Берите пример с Поддубного или Мамонтова.
Вчера, 23:30   ЦитироватьОтветить3
МимоПроходил
# 6МимоПроходил
Мамонтова?????? Забыли как Мамонтов песни про " Курск" пел???? Наши кого в пример ставить....Андрей. Гусев,
Сегодня, 02:39   ЦитироватьОтветить0
Гость Местный
# 7Гость Местный
Дальше территория ФОКа??? ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!! У нас что, нет более важных мест, в которых требуется модернизация освещения? Хотя да!!! Царь же по утрам плавать ходит, рассветает то сейчас поздно ))))))) боится споткнуться, о РАЗБИТУЮ ПЛИТКУ.
Сегодня, 08:19   ЦитироватьОтветить2
Житель Гусева ул.Утегенова
# 8Житель Гусева ул.Утегенова
Добрый день, постоянно недовольные жители Гусева!
На ул.Утегенова 26/1-10 действительно установили светильники, и не только их!!!
Летом там, так же, была сделана детская площадка. Но не по тому, что там живет, как было сказано ранее, кто-то из "красного дома", а только из-за того, что людям, живущим в этом районе не безразлична их судьба и они не однократно в течении двух лет обивали порог админинстрации с коллективными письмами, а не просто сидели дома и разводили дискуссию!
Сегодня, 14:02   ЦитироватьОтветить1
Яшка
# 9Яшка
житель Утегенова- насмешили,
Ну, по-ходу, нужные власти люди живут только в этом доме....
Сегодня, 16:04   ЦитироватьОтветить0
Житель Утегенова
# 10Житель Утегенова
Уважаемый Яшка, а Вы пробовали работать не только языком... Я знаю лично людей, которые за это бились, и не один из них ни какого отношения не имеет к красному дому.
Сегодня, 18:18   ЦитироватьОтветить0

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