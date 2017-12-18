На улице Утегенова модернизировали освещение на сэкономленные средства
18 декабрь 2017, 17:13
В Гусеве завершена установка фонарных столбов со светодиодными светильниками на улице Утегенова, д. 26/1-10. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, работы были проведены за счет сэкономленных средств, выделенных на реализацию Программы конкретных дел 2017 года.Теги: программа конкретных дел Админстрация Гусевского района
В ближайшие дни начнутся работы по обустройству уличного освещения по ул. Школьной на территории физкультурно-оздоровительного комплекса.
В ближайшие дни начнутся работы по обустройству уличного освещения по ул. Школьной на территории физкультурно-оздоровительного комплекса.
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