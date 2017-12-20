Закончен ремонт тротуара от городского стадиона до спортивного зала школы №1
20 декабрь 2017, 16:46
В Гусеве закончен ремонт тротуара, проходящего от городского Стадиона до спортивного зала МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева». Работы осуществлялись за счет сэкономленных средств по Программе конкретных дел 2017 года. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.ремонт программа конкретных дел
Данный участок является одним из самых проходимых в городе: рядом находится школа № 1, филиал Кадетского морского корпуса, городской Стадион и множество многоквартирных домов. Поэтому на выездном совещании, которое ранее провел глава администрации Евгений Михайлов, было принято решение о благоустройстве данной пешеходной дорожки.
Теперь ученики и жители близлежащих улиц смогут ходить по новому тротуару, обустроенному велодорожкой с понижением бордюрного камня.
Данный участок является одним из самых проходимых в городе: рядом находится школа № 1, филиал Кадетского морского корпуса, городской Стадион и множество многоквартирных домов. Поэтому на выездном совещании, которое ранее провел глава администрации Евгений Михайлов, было принято решение о благоустройстве данной пешеходной дорожки.
Теперь ученики и жители близлежащих улиц смогут ходить по новому тротуару, обустроенному велодорожкой с понижением бордюрного камня.
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