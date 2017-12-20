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Закончен ремонт тротуара от городского стадиона до спортивного зала школы №1

20 декабрь 2017, 16:46
Закончен ремонт тротуара от городского стадиона до спортивного зала школы №1
В Гусеве закончен ремонт тротуара, проходящего от городского Стадиона до спортивного зала МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева». Работы осуществлялись за счет сэкономленных средств по Программе конкретных дел 2017 года. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Данный участок является одним из самых проходимых в городе: рядом находится школа № 1, филиал Кадетского морского корпуса, городской Стадион и множество многоквартирных домов. Поэтому на выездном совещании, которое ранее провел глава администрации Евгений Михайлов, было принято решение о благоустройстве данной пешеходной дорожки.

Теперь ученики и жители близлежащих улиц смогут ходить по новому тротуару, обустроенному велодорожкой с понижением бордюрного камня.
Теги: ремонт программа конкретных дел
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Конь в пальто
# 1Конь в пальто
Правый берег очень рад за левый берег города. Когда до нас дойдёт дело? Пушкина,как автобан какой-то.Положите там пару полицаев,чтобы не носились. Выйти со двора не возможно! Вся шваль срезает площадные светофоры и прутся по Пушкина на проспект.
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