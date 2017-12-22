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Уже три года многофункциональный центр предоставляет государственные и муниципальные услуги в Гусеве

22 декабрь 2017, 13:56
Уже три года многофункциональный центр предоставляет государственные и муниципальные услуги в Гусеве
Три года назад в Гусеве открылся многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, за это время сплоченный коллектив учреждения помог оперативно решить множество вопросов, с которыми к ним обращаются граждане.

Не так давно в администрацию муниципального образования «Гусевский городской округ» поступила благодарность от жительницы округа в адрес заместителя директора МКУ ГГО «МФЦ» Наталье Шарашенидзе. В своем письме жительница сообщает о том, что заместитель директора с большим вниманием и доброжелательностью отнеслась к ее проблеме. Вопрос, который гражданка не могла решить почти 2 года, Наталья Геннадьевна помогла уладить в кратчайшие сроки.

Сегодня поздравить весь коллектив МКУ ГГО «МФЦ» со знаменательной датой пришли начальник Управления по организации деятельности аппарата администрации Татьяна Егорычева и ее заместитель Андрей Захарченко. От лица главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова они вручили заместителю директора Наталье Шарашенидзе благодарственное письмо за добросовестный профессиональный труд, создание благоприятной атмосферы, грамотное и вежливое обслуживание граждан.

И сейчас, заходя в многофункциональный центр г. Гусева, можно увидеть, что его сотрудники предоставляют не только качественное обслуживание, но и стараются сделать пребывание в центре комфортным. Так для семей, которые приходят с маленькими детьми есть детский уголок. Пока родители решают свои дела, детям предлагают поиграть, а также поучаствовать в предновогоднем конкурсе «Письмо Деду Морозу». На обратной стороне новогоднего конверта дети рисуют елочку, после чего отправляют свое письмо в специальный почтовый ящик Деда Мороза. В конце декабря будет выбран лучший рисунок и победителю достанется сертификат на семейное посещение ледовой арены Физкультурно-оздоровительного комплекса г. Гусева.
Теги: МФЦ
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житель
# 1житель
Да, сотрудники молодцы, приходилось обращаться не раз, всегда быстро, качественно и без огромных очередей. Поздравляем центр с днем рождения!!!!!!))))))))
Вчера, 15:42   ЦитироватьОтветить12
гусевец
# 2гусевец
Действительно всегда выходишь от них с чувством благодарности. Пусть бы поучились у них все остальные организации куда нам приходится обращаться за помощью. С наступающим Новым Годом Вас милые девчата!
Вчера, 16:20   ЦитироватьОтветить12

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