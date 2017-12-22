Гусев полностью готов к снегопаду, гололедице и начавшемуся отопительному сезону
22 декабрь 2017, 14:54
На оперативном совещании, что проходило в минувший понедельник в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» под председательством главы Евгения Михайлова, собравшиеся обсуждали подготовку и действия муниципальных служб в случае снегопада, гололедицы, а также начавшийся отопительный сезон. Об этом пишет «За доблестный труд».Теги: Админстрация Гусевского района
По словам руководителей служб все готовы к работе в зимний период. Песко-соляной смеси заготовлено достаточно, графики выезда спецтехники, а также маршруты движения согласованы. Отработан и алгоритм взаимодействия всех служб.
Кроме того, по словам заместителя главы администрации Владимира Козьякова, если на начало отопительного сезона в администрацию от жителей муниципалитета поступали жалобы об отсутствии угля на складе ООО «Балтийская угольная компания», то на сегодняшний день на склад уголь для реализации населению завезен. Также заместитель главы сообщил, что поступил уголь на склад ООО «Мегастрой», где жители округа также могут его приобрести.
В свою очередь руководители учреждений социальной сферы отчитались, что на складах Домов культуры, ФАПов и школ, расположенных в сельской местности, уголь завезен в полном объеме с запасом на 45 суток.
По словам руководителей служб все готовы к работе в зимний период. Песко-соляной смеси заготовлено достаточно, графики выезда спецтехники, а также маршруты движения согласованы. Отработан и алгоритм взаимодействия всех служб.
Кроме того, по словам заместителя главы администрации Владимира Козьякова, если на начало отопительного сезона в администрацию от жителей муниципалитета поступали жалобы об отсутствии угля на складе ООО «Балтийская угольная компания», то на сегодняшний день на склад уголь для реализации населению завезен. Также заместитель главы сообщил, что поступил уголь на склад ООО «Мегастрой», где жители округа также могут его приобрести.
В свою очередь руководители учреждений социальной сферы отчитались, что на складах Домов культуры, ФАПов и школ, расположенных в сельской местности, уголь завезен в полном объеме с запасом на 45 суток.
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