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Сегодня в городской администрации состоялась ежегодная аттестация муниципальных служащих

22 декабрь 2017, 21:27
Сегодня в городской администрации состоялась ежегодная аттестация муниципальных служащих
Сегодня в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» состоялась ежегодная аттестация муниципальных служащих. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, экзамен на соответствие замещаемой должности муниципальной службы проходили 5 сотрудников администрации.

В составе аттестационной комиссии были первый заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, заместитель начальника управления-начальник отдела кадровой политики Правительства Калининградской области Лариса Скорых, начальники управлений и отделов администрации Гусевского городского округа, старший методист государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной образовательной организации «Гусевский политехнический техникум» Галина Смыслова и специалист по кадрам государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной образовательной организации «Гусевский политехнический техникум» Татьяна Юрченко.

Все экзаменуемые успешно ответили на вопросы комиссии и подтвердили свою квалификацию.
Теги: Админстрация Гусевского района
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