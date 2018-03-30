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Информационный сайт города Гусева

Представители молодежной администрации города получили удостоверения

30 марта 2018, 18:18
Сегодня в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» состоялось торжественное вручение удостоверений представителям Молодежной администрации. Их вручили своим дублерам заместитель главы администрации, а также начальники управлений и отделов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Молодежная администрация была сформирована 25 января 2018 года. С этого момента все ребята проявили себя как активные и целеустремленные представители нашего муниципалитета. За три последних месяца они встретились и обсудили совместную работу с заместителями главы администрации, начальниками управлений и отделов администрации и с представителями Молодежного правительства Калининградской области. Кроме того стали участниками и организаторами более 10 различных молодежных и военно-патриотических акций. Еженедельно ребята проводят заседание, на котором подводят итоги проделанной работы и обсуждают планы на предстоящую неделю.

В настоящее время представители Молодежной администрации работают над тремя проектами, один из которых («Разговорный английский») уже стартовал.
молодёжное правительство Админстрация Гусевского района
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
то ли еще будет)))..за наши деньги-любой каприз.
Вчера, 18:23   ЦитироватьОтветить0
юля
# 2юля
ну и все, пусть уходят старые, хуже не будет
Вчера, 19:10   ЦитироватьОтветить0

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